Se reactivó la cuenta de Diego Maradona en Instagram

A muchos los tomó por sopresa: cuando hoy, revisando sus redes, se encontraron con un posteo de la cuenta de Diego Armando Maradona en Instagram, muchos no entendieron que estaba sucediendo. Pero es cierto. La cuenta del mejor futbolista de la historia fue reactivada este jueves 16 de septiembre, a casi diez meses de su fallecimiento.

Se trata de la misma cuenta que era manejada por su entorno cuando estaba vivo y cuyo último posteo había sido el 31 de octubre, un día después de su último cumple, con una carta a modo de agradecimiento al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por haberlo saludado en su día.

Este jueves se supo que sus hijos recuperaron la cuenta. Y decidieron reactivarla. El motivo lo explicaron con un conmovedor mensaje que tuvo lógicamente la inmediata respuesta de sus seguidores.

"No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros, otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende" (Eduardo Galeano).

"Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca. Por eso vamos a mantener activas tus redes, para que todos los que te quieren y admiran, tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos merecés".

La cuenta del Diez tiene casi siete millones de seguidores. El posteo, a las 16.54 de Argentina ya sumaba más de 800.000 "me gusta". Ese mismo mensaje ya había sido subido el fin de semana a la cuenta de Facebook. Como aclara la bio en Instagram, no hay ninguna cuenta oficial de Maradona en Twitter.