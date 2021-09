Quieren trasladar el cuerpo de Maradona y hacer un mausoleo

Fue el periodista y conductor Ángel de Brito en su programa "Los Ángeles de la Mañana” por la mañana de El Trece que dio la información y comentó que habló con los hijos del astro. Anticipó que tenía una información exclusiva que tiene que ver con Diego Armando Maradona.

“Hay un proyecto para que la gente pueda ir a verlo y tienen que estar de acuerdo los familiares, lo tiene que aprobar la Legislatura y la fiscalía de San Isidro para que lleven el cuerpo. Es un proyecto de una empresa privada", comenzó diciendo.

"Los herederos dicen a todos que saben del proyecto que están al tanto de todo. Hablé con Dalma Maradona y me dice que ni ella ni Gianinna van a apañar un proyecto turístico donde haya que pagar entrada para entrar a verlo y que no van a sacar plata de eso que si es gratuito no tienen problemas", aseguró.