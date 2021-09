La guerra entre Villa y Boca parece no tener fin

El conflicto entre Sebastián Villa y Boca no tiene final. Cuando todo parece llegar a un acuerdo, vuelve a explotar una bomba y la posibilidad de un acuerdo de paz vuelve a caerse. Luego de la sanción que le impuso Boca por haber dejado de entrenarse, el colombiano respondió con una dura nota.

El jugador, que estuvo presente en La Bombonera viendo el partido ante Defensa y Justicia, primero se negó a firmar la notificación de la sanción que le acercó un empleado del club, en la cual se le informaba de "una suspensión por 15 días, sin cobrar sueldo y entrenándose solo".

La rebeldía del jugador no se quedó ahí. Después el jugador respondió con una nota enviada al club en la que negó y rechazó que la ausencia haya sido injustificada dado que en su momento informó al Consejo de Fútbol y al cuerpo técnico, y también antes de viajar a Colombia por el problema de salud de su mamá notificó a través de un mail que no tuvo respuesta.

Como argumentos legales, en la nota el delantero dijo que "la sanción que me imponen no fue advertida en comunicaciones anteriores". Además, aclara: "Por estar justificada mi ausencia por los motivos señalados y su silencio ante la misma, así como la falta de advertencia previa, no puedo más que rechazar la sanción que pretenden imponerme".

A la vez, Villa contó que no le pagaron el sueldo de agosto y, en consecuencia, "la existencia de deudas salariales impide la imposición de cualquier medida disciplinaria". En Boca explicaron que tomaron esa decisión por una ausencia que consideraron injustificada, pero no significaba una sanción disciplinaria sino una medida de forma preventiva. Claro, como entendieron que a su regreso no pudo justificar sus faltas, llegó la sanción efectiva.

El colombiano también defendió su viaje a Colombia con el problema de salud de su madre. "Enterarme de la operación afectó sensiblemente mi estado de ánimo y mi tranquilidad emocional, por ello solicité la licencia en cuestión", dijo. Y explicó que al no haber obtenido respuesta "asumió la conformidad" y que se demoró más de lo avisado por la postergación de la operación.