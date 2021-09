Le robaron la medalla olímpica y la busca por las redes

“Lo más doloroso, LA MEDALLA OLIMPICA” así puso Sofía Maccari en una historia de sus redes sociales para contar el robo que sufrió en Escobar. Por la tarde dos hombres armados se llevaron su auto, celular y principalmente la medalla de plata obtenida con Las Leonas en los juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

La cruzada mediática y en las redes inició rápidamente, la jugadora de la selección Argentina de hockey posteó lo sucedido y pidió que le den compartir para lograr un solo objetivo: Encontrar la mellada de plata ganada hace un mes.

“Hoy me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, celular y lo más doloroso LA MEDALLA OLÍMPICA. No puedo explicar el dolor que esto significa. Les pido colaboración a todos! Un RT y cualquier info”, fue el pedido de la jugadora de hockey en su cuenta de Instagram.

Según contó la deportista, “Estaba estacionada, viendo si estaba en la dirección correcta, y de golpe, me abrieron el auto dos hombres: uno de cada lado, armados”. No iba sola, de hecho la persona que acompañaba se resistió a la hora de bajar del auto. Horas más tarde pudieron agarrar a uno de los delincuentes que era menor pero no contó donde podrían estar los elementos sustraídos.

Maccari logró la medalla de plata con Las Leonas en los últimos juegos Olímpicos donde llegó a la final y cayó frente a Países Bajos. Además de este logro, también tiene en su poder la presea de mismo rango que ganó en los juegos de Londres 2012.