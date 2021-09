Polémica por el Himno: La reacción patriota de Iorio

Era todo un paraíso en el mundo de la selección, pero lo extra deportivo trajo polémica previa al duelo de Argentina vs Bolivia de esta noche – Transmisión de AM 550 - en el monumental con el retorno del público y una fiesta previa que sufrió modificaciones. En principio el himno era para Iorio, pero por las polémicas en las redes lo dieron de baja y como era de esperar, el cantautor metalero hizo su descargo.

La decisión fue enteramente de AFA, tanto en la designación como la dada de baja. Finalmente el músico de 59 años no estará en el evento y su lugar será ocupado por Sergio Torres, rosarino amigo de Lionel Messi.

Iorio es todo un referente de la música en el país. Fue cantante y fundador de bandas icónicas como V8, Hermética y Alma fuerte, en todas ellas con un fuerte mensaje nacionalista en sus letras, pero sus dichos extra musicales, que atacan el movimiento Feminista, misóginos y hasta discriminadores a otras culturas hicieron que los diferentes sectores hagan una campaña para bajarlo

La iniciativa estuvo a cargo de la DAIA (Delegación Argentina de Asociaciones Israelitas Argentinas) considerando que “el cantante promueve una ideología antisemita, y mensajes de odio hacia distintos colectivos minoritarios”.

El músico hizo su descargo en sus redes, donde dejó claro que no le cerró la explicación oficial y posteó: "Me censuraron porque me identifico con el escudo, la escarapela, las Malvinas, la bandera".

El remplazo es el cantante de cumbia santafesina Sergio Torres, ex Grupo Cali. Además se presentarán Los Totora, la cantante pop Jimena Barón, el DJ Fer Palacios y el joven rapero Luck Ra, como una forma de festejar la vuelta del público al estadio.