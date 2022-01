Centurión quedó a un paso de jugar en otro grande

El mercado de pasos se sigue moviendo a un ritmo moderado, y San Lorenzo es uno de los que necesita re estructurar su plantel tras las muy malas campañas anteriores, y desde la secretaría técnica se siguen moviendo, quedando, muy cerca de poder sumar a Ricardo Centurión.

Después de haber cerrado a Adam Bareiro y llegar a un acuerdo con Malcom Braida, desde el ciclón ya se mantuvieron charlas con Ricardo Centurión, quien tiene la aprobación del DT, Pedro Troglio, y las negociaciones bastante avanzadas.

Centurión no continuará en Vélez, incluso ya manifestó que dejaba la pre temporada y continúa sus trabajos físico de forma particular. Ante esto, en el Ciclón vieron la oportunidad y mantuvieron charlas con el representante, quedando muy cerca de los números que pretende el ex jugador de Racing y Boca.

Las próximas horas serán claves para afinar detalles, pero el jugador tiene la decisión tomada de ir a Boedo. Su llegada se daría a préstamo, y sería el tercer refuerzo del equipo de Troglio que aún no se retira del mercado de pases.

El próximo sábado, San Lorenzo jugará un amistoso contra el Rojo en el Estadio Ciudad de La Plata y habrá público de ambas parcialidades, como si fuera un duelo de Copa Argentina. Las populares salen dos mil pesos y para las plateas habrá que pagar el doble.