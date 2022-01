La Liga Federal tendrá un arranque a puros clásicos

El 28 de Enero da inicio de la Liga Federal (Ex Torneo Federal), y la CABB dio a conocer las primeras dos fechas del fixture para todas las regiones, en donde habrá en competencia 8 equipos neuquinos participando en la Sub sede Neuquén –Rio Negro de la división Patagonia. Perfora vs Petrolero abren el torneo, y en la segunda se destaca el clásico capitalino.

Los planteles listos, las zonas ya estaban confirmadas, solo quedaba el fixture por parte de la Confederación Argentina de Básquet, quien lo dio a conocer para las primeras dos fechas con días y horarios para los equipos de Neuquén, que estarán en una competencia con 101 equipos de todo el país.

La Subdivisión 1 de la región Patagonia tiene a los 8 equipos de la provincia junto al Deportivo Roca. El 28 de enero es el puntapié con dos cotejos vibrantes; El Biguá recibirá en El Nido a Centro Español de Plottier, mientras que en la comarca Petrolera habrá clásico en el Malvinas Argentinas entre Perfora vs Petrolero.

El sábado 29 será el turno de Centenario ante Pacífico en La Colonia y el domingo en La Caldera, el rojo recibirá al Deportivo Roca.

La segunda jornada tendrá un cotejo por día, el miércoles 2 de febrero Español debuta en El Templo ante Centenario, el jueves 3 será el turno de Petrolero en La Cueva ante Biguá, el clásico capitalino se lleva todas las miradas en el viejo Ramírez; Pacífico vs Independiente, el viernes 4, y cierran en Roca, el naranja ante Perfora de Plaza huincul.

Serán partidos a ida y vuelta, además de los equipos nombrados también está Zorros de San Martín que arranca libre los primeros dos juegos. Clasificarán a la siguiente instancia los cuatro primeros.