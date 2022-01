Nadal tras la victoria: "Honestamente, no sé como gané"

El español Rafael Nadal avanzó este martes a las semifinales del Abierto de Tenis de Australia tras vencer al canadiense Denis Shapovalov por 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3.



Nadal, quinto en el escalafón mundial de la ATP, llegó a las semis del certamen que se desarrolla en Melbourne al vencer a su rival al cabo de cuatro horas y ocho minutos de juego. En la próxima instancia jugará ante el vencedor del compromiso entre el francés Gael Monfils y el italiano Matteo Berrettini.

En los restantes cotejos de cuartos de fin al de Australia, el italiano Jannik Sinner (10mo.) jugará ante el griego Stefanos Tsitsipas (4to), mientras que el ruso Daniil Medvedev (2do) lo hará frente al canadiense Félix Auger-Aliassime (9no).

"Hace dos meses no sabía si volvería a jugar", dijo Nadal tras la victoria

El español Nadal confesó tras la victoria que "estar jugando aquí es un regalo de la vida" y reconoció que "hace dos meses no sabía si podía volver a competir en el circuito" tras vencer este martes al canadiense Denis Shapovalov y llegar a la semifinal del Abierto de Australia, en Melbourne.



Nadal derrotó este martes en un partido de cinco sets y más de 4 horas de duración a Shapovalov bajo una temperatura que alcanzó los 30 grados, a los que el español pudo sobreponerse aunque explicó: "Lo logré aunque ya no tengo 21 años".



"Honestamente, no sé como gané. Estaba completamente destrozado. Hacía mucho calor, las condiciones eran duras, tenía molestias en el estómago y Shapovalov es un rival muy talentoso y agresivo. Y yo ya no tengo 21 años", confesó el numero 6 del mundo, que se recuperó de una lesión en su pie según destaca el diario Mundo Deportivo.



"Hace dos meses no sabía si volvería a competir en el circuito. Estar aquí jugando al tenis es un regalo de la vida", aseguró Nadal.