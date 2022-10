Boca cumplió en el Bosque y acaricia el Campeonato

Boca volvió a la cima del campeonato y quedó a un paso del título, por el suspendido de la fecha 23, superó a Gimnasia de La Plata por 2-1 como visitante y el domingo si gana en La Bombonera será el nuevo monarca del fútbol argentino.

Con la presión de ganar si o si, el equipo de Ibarra hizo un partido inteligente, y nuevamente con un Langoni en momentos claves, volvió a la cima a falta de la última fecha del domingo.

En la primera etapa no hubo un dominador claro, Gimnasia fue un más, pero no fue incisivo en los metros finales. Apenas un centro desde la izquierda para Aleman, quien cabeceó forzado y exigió una buena respuesta de Rossi. El Xeneize no le encontraba la vuelta, y encima se quedó sin Benedeto por lesión.

A los 29´, una buena jugada colectiva de Boca encontró a Romero por el centro, recibió solo y abrió una gran pelota a Fabbra, quien la bajó de pecho, y con poco ángulo y gran técnica, la clavó en el segundo palo para el festejo Xeneize.

En el complemento salió más decidido Gimnasia y a los 11´llegó la igualdad: tiro libre desde la izquierda, Ramírez lo ejecutó de forma perfecta al punto de penal, y Morales entró de atrás, conecta y la pone en el segundo palo de Rossi que nada pudo hacer, estampó el 1-1.

Viendo que el campeonato se iba, Boca fue decidido, Villa ingresó y se volvió determinante en el ataque. Cuando la visita acechaba llegó el segundo Xeneize: a los 20´de contra ataque, Villa remató directo al palo, el rebote le quedó a Fernández quien fue tapado por Rey, pero dejó la pelota viva en el área donde Langoni la mandó al fondo para el 2-1

Con la diferencia nuevamente a su favor, el equipo de Ibarra bajó la intensidad, reforzó el fondo y aguantó el resulto ante un Lobo platense que buscó, pero sin muchas ideas.

A falta de una fecha para el final, Boca depende de sí mismo, lidera con 51 unidades, uno más que Racing, y dejó sin chances a Huracán. El domingo en La Bombonera, si supera a Independiente, será el nuevo campeón de la Liga Profesional de fútbol.