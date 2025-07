El jugador de la Selección Argentina "limpiado" por su DT que debe buscarse club

En el que está siendo el momento más difícil de su carrera, Alejandro Garnacho fue excluido del inicio de la pretemporada con Manchester United, y tanto el club como su entrenador Ruben Amorim, con el que tuvo varios cruces durante la pasada campaña, esperan que el extremo de la Selección Argentina resuelva su salida de los Red Devils.

De acuerdo al medio británico The Telegraph, el argentino no se presentó al comienzo de la pretemporada porque Amorim le ordenó a él y a otros cuatro jugadores que no concurran mientras el equipo les busca ofertas para transferirlos. La decisión del entrenador portugués se extendió a Jadon Sancho, Antony, Tyrell Malacia y Marcus Rashford, jugadores que fueron prestados en los últimos seis meses y ya no entran en su consideración.

Garnacho afronta un muy difícil presente y deberá buscarse nuevo club. (Foto: Getty)

Los caminos de Garnacho y el United se fueron separando hasta llegar a este final con una serie de episodios que entregaron la decisión del club de no contar con él. Múltiples desencuentros con Amorim, que lo acusó de "filtrar información" del vestuario a pocos días de asumir, reclamos del argentino por falta de minutos y un final sin retorno en donde el Bichito le tiró un palo por jugar sólo 20 minutos en la final de Europa League ante Tottenham y el portugués le contestó en el vestuario que su tiempo se terminó. Para colmo, hace días el argentino subió una foto a redes sociales usando una camiseta del Aston Villa de Rashford, otro de los descartados, en clara provocación al DT.

El "Bichito" encendió la polémica al usar una camiseta de Rashford del Aston Villa.

¿Qué será del futuro de Garnacho?

En cuanto a la salida del extremo de la Selección del United, las opciones que aparecieron fueron las de Napoli y Chelsea. Ambos clubes estuvieron en contacto con él en enero para lograr una salida, e incluso el club italiano había llegado a un acuerdo con los Red Devils, pero la operación se cayó por el salario que Garnacho pretendía. Ahora, ya con la certeza de que el atacante de 21 años está disponible, los italianos consideran hacer un nuevo intento por él, aunque primero están enfocados en el uruguayo Darwin Núñez. Por el lado de los Blues, el interés parece haberse enfriado.