¡Enhorabuena Rafa! Papá por primera vez

Después de dos décadas de noviazgo y tres años de matrimonio, Rafa Nadal y Mery Perelló ya son papás de su primer hijo, Rafael. Un bebé muy deseado por la pareja que nació en la mañana de este sábado, 8 de octubre, en Palma de Mallorca, tal y como anhelaba la pareja.

Según medios españoles, tanto la mamá como el recién nacido, que recibió el nombre de su popular papá, se encuentran en buen estado de salud. El tenista, de 36 años, estuvo en todo momento al lado de su mujer y se mostró muy felíz por el nacimiento de su primogénito

Muy herméticos en todo lo relativo a su vida privada, no fue hasta el pasado mes de junio cuando se hizo pública la noticia del embarazo. "La forma en la que cambia la vida no lo sé porque no tengo experiencia, pero no tengo previsto que esto suponga un cambio en mi vida profesional", aseguraba Nadal hace algunos meses.

El embarazo de Mery Perelló no fue fácil. Aunque en un principio acompañó a Rafa en todos sus compromisos fuera de España, al cumplir el sexto mes de gestación fue ingresada por recomendación de los médicos en una situación de reposo absoluto ante una serie de complicaciones que podían adelantar el parto. Los cuidados dieron sus frutos y el pequeño llegó al mundo en la semana 37 completamente sano.

Hace solo unos días, Toni Nadal, tío y entrenador del tenista, reveló lo ilusionado que estaba el joven ante su inminente paternidad.

Nadal volverá a la competición el próximo 31 de octubre con motivo de la celebración del Masters 1.000 de París, antesala de la cita de maestros que tendrá lugar en Turín entre el 13 al 20 de noviembre