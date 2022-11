Si no tiene fútbol femenino, no participa de la Libertadores

Patronato continúa de fiesta y no es para menos. Pero en el medio del festejo conoció la noticia que deberá cumplir un requisito obligatorio para poder participar de la Copa Libertadores 2023. Es que mientras sigue el brindis en Entre Ríos, por la obtención de la Copa Argentina luego vencer a Talleres en la final por 1 a 0, le llegó una novedad que hasta el momento no tenía en cuenta.

Desde 2019, Conmebol estableció que todos los equipos que participen del certamen continental deberán tener dentro de la institución un plantel de fútbol femenino profesional, y al menos otro de categoría formativa. Por ahora, Patronato no los tiene.

A raíz de esta situación, Oscar Lenzi, el presidente del conjunto de Paraná, aseguró que hará todo lo posible para el Patrón pueda participar de la Copa Libertadores por primera vez en su historia.

"Desconozco pero ya me pongo a formar, que no se preocupe la Conmebol que ya me pongo a formarlo", aseguró el mandatario en diálogo con TyC Sports. Y agregó: "Lo que si se hablaba es que iba a ser una condición para los próximos torneos tener fútbol femenino, esa comunicación a nosotros ya nos llegó. Así que bueno, hasta ahora no tenemos esa noticia pero le aseguro que vamos a tener varias postulantes para jugar", concluyó.