Se agrandó "Soy el mejor entrenador que hay en la tierra"

La selección de España ya confirmó a sus 26 jugadores que irán al mundial de Qatar. Luis Enrique presentó sus nombres donde está la sorpresiva baja de Sergio Ramos, histórico y con los tres logros importante en su poder. En Conferencia, el ex DT del Barcelona no tembló y tiró “Soy el mejor entrenador que hay en la faz de la tierra”.

La autoestima de Luis Enrique, desde que llegó a la selección española está por las nubes, y no es la primera vez que tiene dichos extravagantes frente a la prensa. En esta oportunidad, y luego de dar la lista de los 26 que representarán a España, tiró un auto alago que muestra su seguridad sobre sus selección.

“No tengo ninguna duda, no hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. No es verdad, pero me lo creo” tiró el ex entrenador del Barcelona, quien ya estuvo en la pasada Euro con España “Con todos los palos que nos dan por ahí, no voy a dudar, soy el mejor entrenador que hay en la faz de la tierra, ya vendrán las críticas”.

La gran polémica es la no presencia de Sergio Ramos, defensor del PSG que estuvo en los últimos mundiales, Bicampeón de Europa y del mundo en Sudáfrica 2010. “Aquí como seleccionador puedo escoger los jugadores que mejor interpretan la idea futbolística que tenemos. Mi tarea es coordinar a todos para tener la misma idea en ataque y defensa, potenciar sus virtudes para que puedan rendir en un espacio muy corto”.

La lista de España:

Arqueros: Unai Simón (Athletic), Robert Sánchez (Brighton), David Raya (Brentford).

Defensores: Dani Carvajal (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Eric García (Barcelona), Hugo Guillamón (Valencia), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Jordi Alba (FC Barcelona), José Gayá (Valencia).

Mediocampistas: Sergio Busquets (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Gavi (FC Barcelona), Carlos Soler (PSG), Marcos Llorente (Atlético), Pedri (FC Barcelona), Koke (Atlético).

Delanteros: Ferrán Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic), Yeremi Pino (Villarreal), Álvaro Morata (Atlético), Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (PSG), Dani Olmo (Leipzig) y Ansu Fati (FC Barcelona).