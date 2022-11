Carriqueo y el balance de su gran año

Su último logro fue colgarse la de oro en los 15k de Villa La Angostura, una carrera que lo dejó con un nuevo recods personal y muchas buenas sensaciones para él. Pero el corredor neuquino sabe que este año será para recordar ya que en todas las competencias supo brillar.

Javier Carriqueo , un emblema del deporte provincial y nacional, expreso su balance sobre este año en Grito Sagrado , aunque todavía le quedan un par de carrera, para el es un “gran año”:

Javier Carriqueo: "Recién el viernes me probé las raquetas"

“Ha sido un año muy muy bueno, sobre todo el crecimiento que he tenido en las pruebas de montañas que es algo que hasta el año pasado no había incursionado con mucha frecuencia. Ha gran año en lo deportivo, que empezó con una lesión, pero una vez superado eso ya pude encararlo de otra manera con estos grandes resultados”

Javier participó del Nacional en Córdoba, el Sudamericano y el Mundial de Tailandia, en este último no obtuvo el resultado que esperaba, aunque la experiencia le sumo. Tras haber vivido el cambio de horario llego a Villa La Angostura para volver a competir y hacerlo de forma excelente:

“Los días previos no encontraba buenas sensaciones entrenando, porque venia de un viaje largo con cambio de horario, pero a la hora de la carrera respondí muy bien. Ayudo que se dio desde la salida una carrera rápida que a mi me conviene y pudre abrir un hueco respecto a los seguidores y ya en kilometro y medio me encontré al frente sacando la diferencia”