Javier Carriqueo: "Recién el viernes me probé las raquetas"

Javier Carriqueo transita este momento de su vida con mucha tranquilidad más allá de los ocasionales resultados. Lo cierto es que nuevos desafíos lo pusieron en primer plano nuevamente y lejos de desestimar el convite que significa incursionar con raquetas en la nieve, aceptó la propuesta y sin más, se llevó el título de Campeón Mundial en Caviahue.

El atleta olímpico en Beijing y Londres y reciente campeón sudamericano de Trail en San Juan, sumó un nuevo logro a su destacada trayectoria deportiva: se convirtió en el campeón mundial corriendo sobre raquetas de nieve.

En la hermosa Caviahue y con la presencia de más de 300 competidores de 12 países, se impuso en la prueba que por primera vez se llevó adelante en esta parte del hemisferio, con un fondo geográfico blanco de ensueño, donde las araucarias conviven con volcanes.

“La verdad que estoy muy contento, disfrutando de esto que me toca vivir y no te voy a negar que algo sorprendido también, comentó con una particular sonrisa el atleta oriundo de San Martín de Los Andes, en charla con Grito Sagrado.

“Me gustan los desafíos nuevos, encararlos y a veces vienen con estar sorpresas que son siempre bienvenidas. Tengo colegas que me respetan, lesiones que nos han sido tan complicadas y que supe sobrellevarlas bien, eso es producto también que voy dosificando los esfuerzos y que conozco a esta altura de la vida mi cuerpo. Todo eso hace que los resultados sean más fáciles”, sostuvo Carriqueo.

El logro inédito conseguido por el atleta neuquino, que significó la obtención de un título mundial para la provincia de Neuquén, se dio en la distancia de 12 kilometros. El recorrido realizado por Javier se dio en un tiempo de 57 minutos y 10 segundos.

Carriqueo le sacó más de un minuto de diferencia a su perseguidor, el español Roberto Ruiz Revuelta. El integrante del seleccionado europeo cruzó la meta en 58 minutos y 14 segundos. Completó el último lugar en el podio el norteamericano Eric Hatmark.

“Sinceramente nunca me imaginé ganar en nieve, no conocía nada de la prueba, no tenía registro del circuito, si era fácil o difícil, recién el viernes probé las raquetas que me prestaron y la verdad que me sentí muy cómodo, analizó el sanmartinense, y continuó “Hice los primeros 5k como toma de contacto, después logré desarrollar una buena velocidad y eso me dio confianza para llegar bien”, aseveró el ganador de la prueba.

Hace un par de semanas, el atleta que compitió en los Juegos Olímpicos de Beijing y en Londres se consagró campeón sudamericano de montaña en la carrera de Tierra de Gigantes en San Juan y ahora sumó un nuevo logro a su extensa trayectoria deportiva.

En relación a la estrategia empleada, Carriqueo manifestó, “Para las carreras de montaña es fundamental conocer parte del circuito para saber con que te vas a encontrar. Sabía cuál era la parte más difícil y eso hizo que pudiera ir resolviendo en el momento, aunque no esperaba verme en punta tan pronto junto a otros diez competidores hasta que se redujo a siete, donde el único argentino era yo y a partir de ahí me animé y mantuve la distancia hasta el final”, sentenció el olímpico neuquino.