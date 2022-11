Scaloni: “Es emocionante ver jugar a nuestros futbolistas"

El importante triunfo de Argente por 2 a 0 ante México le da un respiro importante a los dirigidos por Scaloni. En un partido difícil, los jugadores salieron a con todo para con buscar los tres puntos, pero en este partido la mano del Dt tuvo mucha influencia en el resultado final.

Scaloni sufrió el partido mas activo que nunca, en un desarrollo cerrado que Messi pudo abrir con un golazo, para el director técnico sabe que no fue un gran partido, pero lo importante era el resultado:

No contaban con mi astucia

“El primer tiempo no fue bueno, para ninguno. Corregimos en el descanso y empezamos a jugar mejor, emparejar en el medio. Después vieron lo que pasó, el 10 definió el partido y sabe que tiene un grupo atrás que lo apoya"

En un estadio repleto que rompió records de asistencia con mas de 88 mil personas, los argentinos se hicieron notar y eso tambien se reflejo en la cancha. Tanto Scaloni, como Aimar, se los vio muy emocionados en el final del cotejo y explico que es el sentimiento que le generarán los jugadores:

"Es emocionante ver jugar a nuestros futbolistas. Quien no se sienta identificado con este equipo es porque realmente no quiere a la Selección Argentina. No es lo mismo jugar con esta camiseta que con otra, es así".