Scaloni: "La definición depende de nosotros"

"Vimos el partido ante Arabia Saudita y ya estamos pensando en México, que va a ser diferente. La manera de jugar del equipo va a ser similar, no vamos a cambiar nuestra manera de jugar por lo que pasó el martes" aseguró Lionel Scaloni entrenador nacional en conferencia de prensa de cara al compromiso de mañana ante México por la segunda fecha del Grupo C de la Copa del Mundo de Fútbol Qatar 2022.

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, subrayó este viernes que el capitán del equipo, Lionel Messi, "entrenó normalmente" y que desconoce de donde salió la información de que "estaba mal físicamente". "Messi entrenó normalmente. No se de donde surgió esa versión de que está lesionado, entrenó con el resto del plantel normalmente", aclaró Scaloni en el inicio de la rueda con los periodistas -obligatoria para todos los directores técnicos en la previa de cada partido- que se jugará mañana a las 16..

El entrenador, nacido hace 44 años en la ciudad santafecina de Pujato, atendió a los medios de prensa en la previa del partido que Argentina animará a partir de las 16 ante el conjunto azteca, por la segunda fecha del Grupo C.



El encuentro adquirió las características de una verdadera final luego de la sorpresiva caída de la Argentina el martes pasado en el debut ante Arabia Saudita (2-1), y del empate de los mexicanos el mismo día ante Polonia (0-0).



"El partido de mañana es importante y por suerte su definición depende de nosotros. En eso es lo único que pensamos", afirmó Scaloni. Además, el DT confirmó que realizará cambios en el equipo que saldrá a la cancha para medirse con los mexicanos. No obstante, el director técnico puntualizó que no modificará "la manera de jugar" pese al "golpe" que significó la derrota en el debut mundialista.



"No vamos a cambiar nuestra manera de jugar. Debemos pasar la página y pensar en que vamos a ganar con México. Los intérpretes los vamos a terminar definiendo ahora pero la manera será la misma", insistió Scaloni en la conferencia de prensa oficial previa a los partidos que ofreció en el Centro de Medios de Doha, Qatar.

Lautaro Martínez: "Contra México será una final"

Otro que participó de la conferencia de prensa fue Lautaro Martínez que aseguró "será fundamental sacar la jerarquía y lo que tenemos adentro", analizó el delantero del Inter de Italia y segundo goleador del ciclo Scaloni, de cara a un partido clave para la clasificación.

El bahiense surgido de Liniers y con paso por Racing Club de Avellaneda antes de emigrar a Europa calificó como una "final" el partido de este sábado ante México por la segunda fecha del grupo C del Mundial de Qatar 2022. "El partido de mañana es una final y muy importante para nuestro futuro. Será fundamental sacar la jerarquía y lo que tenemos adentro", expresó Lautaro Martínez en la conferencia de prensa que brindó en el Centro de Medios de Doha, Qatar.



El segundo goleador del ciclo de Lionel Scaloni remarcó que lo de Arabia Saudita "ya pasó" y que "todo el grupo" está a disposición para enfrentar mañana a México.

Argentina enfrentará a México el sábado a las 16.00 en el estadio Lusail con arbitraje del italiano Daniele Orsato, por la segunda fecha del grupo C del Mundial de Qatar 2022.