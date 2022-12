Sueño Cumplido: Messi durmió con la Copa del Mundo

La euforia por el triunfo mundialista no termina. El capitán Lionel Andrés Messi despertó este martes junto a la Copa del Mundo. El equipo llegó esta madrugada a Ezeiza y pasó la noche en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)

Pocos minutos después de las 8 de la mañana de este martes, Messi compartió con sus más de 400 millones de seguidores en su cuenta de Instagram tres fotos de su primer amanecer como campeón mundial en suelo argentino. Al mediodía, el plantel partió rumbo al Obelisco, donde nunca pudo llegar por el desborde que hubo en las calles del conurbano bonaerense y Capital Federal.

Cerca de las 2 de la madrugada aterrizó el avión de Aerolíneas Argentinas que trajo a la Selección argentina y el cuerpo técnico desde Qatar. Cuando Messi se asomó a la puerta del avión que los había traído de regreso a la Argentina, en la pista de aterrizaje sonó el tema de La Mosca que le puso banda sonora a la Scaloneta.

Detrás de él se encolumnaron el resto de los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes que viajaban en el avión. Abajo de la escalerilla los esperaba la alfombra roja y, al final de esta, el micro preparado para trasladarlos al predio de la AFA en Ezeiza.

Una multitud de hinchas esperó la llegada del equipo al predio de la AFA en Ezeiza. Todos con la esperanza de estar entre los primeros en saludar al equipo de Scaloni.

No cabe duda, que Messi mucho bregó para conseguir ser campeón mundial. Lo consiguió en Qatar en este 2022. Como capitán, emblema, ícono, referente, goleador, no soltó la Copa cuando piso suelo argentino. Durmió con ella. Seguramente al despertarse confirmó que no es un sueño. Argentina es Campeón del Mundo. Messi lo hizo posible. Nadie merecía la conquista tanto como el astro del PSG. Sin lugar a dudas, el sueño reparador con la Copa del Mundo y la tranquilidad del objetivo cumplido.