Emotivas declaraciones de Julia Silva, la mujer del Huevo

La Selección Argentina sigue de fiesta por la histórica coronación en el Mundial de Qatar 2022. Una alegría y, también, un gran desahogo para todos los futbolistas. Y, en medio de la euforia de los festejos, la esposa del neuquino Marcos Acuña escribió una extensa carta, revelando el sacrificio que realizó el futbolista ahora militando en el Sevilla que se inició en Don Bosco de Zapala para llegar en las mejores condiciones a la Copa del Mundo, arrastrando una pubalgia.

"Desde julio, cuando te lesionaste en pre-temporada, hasta el dia de hoy con un fisio en casa, todos los días y varias horas. Te vi en momentos llenos de dolor, otros días eran mejores. Te vi jugar cuando no tenías que hacerlo, a pesar de la recomendación de que no lo hagas. Y ahí están, juzgando sin saber nada", fue lo primero que escribió la también nativa de Neuquén, Julia Silva, en una publicación en su cuenta de Instagram.

"Sos el tipo mas honesto que conozco, con un corazón enorme, un profesional que pelea hasta con su propio cuerpo para defender el escudo que lleva en el pecho", añadió. A su vez, lo definió como "noble, humilde, sacrificado". Y dejó en claro el impacto en la familia de la situación: "No puedo escribir todo lo que vivimos, no puedo salir a desmentir todo, no se puede".

"Lo único que voy a decir, otra vez, es que sos increíble y el mejor ejemplo para nuestros hijos. Sos noble, humilde, sacrificado, estás presente, pensas en los demás, estás en los detalles, todo el que te conoce te quiere. Y por algo es, ¿no?", añadió Silva que también es de Zapala, en redes sociales.

A su vez, expresó que siente "un orgullo enorme" y que todavía "no estamos dimensionando este logro" que acaba de conseguir la Selección Argentina. "Te lo mereces tanto, mi amor. Gracias por hacernos vivir esto, gracias por la familia que formamos, gracias por ser el mismo de siempre, gracias por tus valores, gracias por todo!". Y sentenció: "este mes creamos recuerdos imborrables, ver la cara de emoción de los peques, ese orgullo y amor por vos me emociona. Te amamos mi campeón. Vamos Argentina".

Julia Silva también le dedicó un emotivo mensaje a Pablo Capuchetti, kinesiólogo de la Selección Argentina que ayudó al "Huevo" Acuña en todo este tiempo. "El fisio que cuidó de Marcos por tanto tiempo, dejando a su familia y haciendo mucho sacrificio por hacer realidad este sueño. Gracias Capu, por cuidar a Marcos, por el terrible profesional que sos, gracias por contenernos y estar al pie del cañón", expresó. Y sentenció: "La familia Acuña te quiere mucho".

En cuanto al ex jugador de Racing Club de Avellaneda, Ferro Carril Oeste y Sporting de Lisboa, permanece en Buenos Aires y llegaría a su Zapala natal en los primeros días de enero, donde es esperado con ansiedad por familiares, allegados y los habitantes de la ciudad, que quieren demostrarle su cariño y agradecerle el logro conseguido.