Polémica: FIFA eligió los mejores 10 goles y hay ausencias

Con el mundial finalizado, la entidad de fútbol escogió a los mejores 10 goles del mundial para que los usuarios puedan votar por su favorito. La elección de FIFA despertó polémicas en los hinchas argentino por las ausencias de goles claves, aunque el de Enzo Fernández a México esta entre los mejores.

Los 10 elegidos por FIFA son: Salem Al Dawsari vs. Argentina, Richarlison vs. Serbia y vs. Corea del Sur, Cody Gakpo vs. Ecuador, Enzo Fernández vs. México, Vincent Aboubakar vs. Serbia, Luis Chávez vs. Arabia Saudita, Kylian Mbappé vs. Polonia, Paik Seung-Ho vs. Brasil y Neymar vs. Croacia.

Con varias ausencias polémicas se abrió la votación al público que se quejo por no incluir el gol de Di María en la final, o el de Mbappe del mismo encuentro. También se quejaron de que no estuviera el gol de Julián vs Polonia que se dio luego de 27 toques continuos de la selección. Para muchos el gol de Messi a México también tendría que haberse incluido en el top 10.

En un mundial que rompió el récord al haberse convertido 172 goles, cifra que superó los 171 que se hicieron en las ediciones de Francia 1998 y Brasil 2014.