Atajada descomunal, look nuevo y cábala asegurada

Emiliano Martínez no solo terminó siendo noticia por la espectacular tapada sobre el final del cotejo ante Australia, que le terminó posibilitando al conjunto Lionel Scaloni acceder a los cuartos de final del Mundial de Qatar sino también por su renovado look que no pasó desapercibido y promete tener continuidad

En la previa del partido, el arquero de Aston Villa apareció en la cancha con los colores de la bandera de la Argentina en un costado de la cabeza. "Hicimos una apuesta con Pezzella, Rodríguez y Acuña. Gracias a Dios se cumplió y no les fallé", le reveló a TyC Sports con una pícara sonrisa.

Aunque la apuesta tuvo cierta reticencia por parte del entrenador nacional, que es poco proclive a las exposiciones públicas de sus dirigidos, parece que tendrá continuidad, aunque Scaloni no está muy convencido con lo realizado por Dibu y sus ocasionales compinches.

Al menos eso se desprende de las declaraciones efectuadas pos partido por el arquero argentino. Según reveló el 1, el entrenador nacional creyó que se lo iba a sacar antes del partido: "Me dijo: '¿Para el partido te la sacás, no?'. Obviamente le dije que no y ahora mis compañeros me dicen que no me la saque. Tendré que hablar con el entrenador...".

A la hora de analizar su participación con el combinado argentino en Qatar y su posicionamiento en el arco de la Selección, el arquero manifestó; "Es mi primer Mundial, trato de hacer lo mejor que puedo y eso es lo que valoro", destacó Martínez como lo más relevante y palpitó lo que se viene para los cuartos de final “Países Bajos es un gran rival, una Selección con mucha calidad técnica” concluyó