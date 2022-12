La última va en San Juan y un regional puede ser campeón

Para el esperado cierre del Turismo Carretera que se cumplirá el domingo en el autódromo El Villicum, en San Juan, está confirmada la presencia de 43 pilotos, cinco menos de los que estuvieron en la prueba anterior en Toay, en La Pampa, convirtiéndose en la segunda convocatoria menos numerosa del certamen, circunstancia que siempre ocurre en esta clase de definiciones con pilotos que ya no tienen aspiraciones a pelear por puestos de vanguardia.

Entre los confirmados se encuentran ocho de los pilotos que están con posibilidades de pelear el título, liderados por el rionegrino José Manuel Urcera, quien encabeza la Copa de Oro, los otros candidatos al título del TC son el bicampeón Mariano Werner, Esteban Gini, Agustín Canapino, Leonel Pernía, Jonatan Castellano. Gastón Todino y Facundo Ardusso. Otro confirmado es el neuquino Juan Cruz Benvenuti, quien en la fecha anterior se despidió de la posibilidad de ser campeón. Y sólo faltará Matías Rossi, quien prefirió apostar por participar en el cierre del Stock Car de Brasil, donde puede ser campeón.

Los que se bajaron de la clausura del certamen en el autódromo El Villicum son Mathias Nolesi, quien decidió retirarse del automovilismo, Christian Dose, Sergio Alaux, Emanuel Moriatis y el citado Rossi.

Para "Manu" Urcera será clave el plan de carrera, deberá correr con la calculadora en la mano, no descuidarse en pista de rivales, no cometer maniobras que lo perjudiquen si quiere asegurarse el campeonato. No será una tarea fácil, pero su accionar en la temporada avalan que puede quedarse con el título.