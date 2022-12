Otro argentino que jugará Cuartos de Final

El argentino Facundo Tello Figueroa quedó designado para arbitrar el partido del sábado entre Marruecos y Portugal, por los cuartos de final del Mundial de Qatar.



Surgido en la Liga del Sur de Bahía Blanca, con 40 años, estará acompañado en la cuaterna arbitral por sus compatriotas Ezequiel Brailovsky como primer asistente y Gabriel Chade como segundo juez de línea. Además, el cuarto árbitro será el salvadoreño Iván Barton y el árbitro VAR 1 estará a cargo de su coterráneo David Moran.



Tello ya estuvo en el partido contra Suiza y Camerún en fase de grupos y en la misma instancia arbitró Corea del Sur ante Portugal. En ambas actuaciones obtuvo 6.5 de puntaje por parte de la FIFA, lo que le permitió continuar en carrera.

Cabe recordar, que el ahora árbitro mundialista dirigió hasta no hace mucho tiempo en el desaparecido Federal B y el todavía vigente Federal A. Muchas veces se lo vio en las canchas de la zona, Independiente, Alianza de Cutral Co, Deportivo Roca, Maronese y en mayor medida en La Visera de Cipolletti. Sin ser sobresaliente, pero lejos de estar envuelto en polémicas y fallos por demás dudosos, se fue abriendo el camino en el referato nacional, luego sudamericano hasta ser considerado para ser mundialista. Los dos árbitros argentinos (el otro es Fernando Rapallini) son candidatos a poder estar en la final, en caso de que Argentina no acceda a esa instancia.