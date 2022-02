Gigantes volvió a perder y sufre en el campeonato

El Club Once Unidos es otro de los que sigue aferrado a su buen nivel en la LVA RUS. En la tarde del jueves en Concepción del Uruguay, la sede del tercer Tour de Fase Regular del certamen, derrotó en sets corridos a Gigantes del Sur (parciales de 25-20, 25-23 y 25-18) y alcanzó los 31 puntos en la parte alta de la tabla de posiciones. Los neuquinos figuran últimos con solo una unidad.

Desde los primeros momentos del juego quedó en evidencia el rendimiento superior de Once Unidos, que arrancó 8-2 a puro bloqueo y contraataque con tantos de cinco de sus titulares. Aunque algunos errores arrimaron a Gigantes (9-8), Zelayeta y Gazaba se turnaron para construir el 14-12 y Once Unidos no volvió a quedar atrás. El último tramo del set se abrió con números de 20-17 y, tras dos bloqueos de Gazaba, Layús le dio forma final al 25-20.

El segundo episodio comenzó algo más cerrado, pero Once Unidos de todas formas fue armando su liderazgo, primero a 10-7 con Layús y luego a 15-12 con Rojas, ingresado por Zelayeta. El propio Rojas se anotó un bloqueo en 16-13 y el volante pasó luego a Gazaba, que mantuvo el control hasta que Gigantes fue por la igualdad. La consiguió en el 21-21 con tapas de Corso y Castillo, pero un ace de Layús fue clave para cortar el momento rival y, pronto, Gazaba encadenó dos remates para el 25-23.

No cambió la configuración del partido en el tercero: 4-0 marplatense con Layús impasable en la red. Gigantes respondió por la misma vía, a través de Castillo y Sánchez, y llegó a tener una luz de ventaja en 10-9, pero pronto la dejó ir. Aulisi y Gazaba recompusieron a Once Unidos y Layús completó la arremetida a 18-12, para dar paso una recta final cómoda para el equipo. Luego de algunos errores, Rojas llevó al equipo a destino: 25-18 y 3-0.

Síntesis:

Gigantes del Sur: Edgardo Lioca (1), Teo Galli (10); Emmanuel Corso (6), Javier Sánchez (9); Franco Retamozo (5), Mauro Castillo (8). Líbero: Alejo Barahona. Entrenador: Javier Baldiviezo. Ingresaron: Matías Kastli, Gastón Baltoré, Héctor Vergara (1).

Club Once Unidos: Juan Ignacio Macció (1), Bautista Gazaba (13); Joaquín Layús (14), Iván Quiroga (4); Mauro Zelayeta (5), Santiago Aulisi (12). Líbero: Matías Martín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Juan Manuel Rojas (1), Gonzalo Aulisi (1), Lukas Rojas (4), Santiago Aranguren, Tomás Russo.

Parciales: 20-25, 23-25, 18-25

Árbitros: Víctor Bagalá - Nicolás Casado

Estadio: Alberto René Salem, CEF N°3 Hugo Mario La Nasa, Concepción del Uruguay