Nacho Fernández le respondió a Riquelme: "Pasó Mineiro"

En repetidas ocasiones, Juan Román Riquelme insiste en que Boca venció en ambos partidos a Atlético Mineiro en aquella recordada serie por los octavos de final de la Copa Libertadores 2021 que finalizó con el marcador en cero y que se definió en la tanda de penales, ya que al Xeneize le anularon dos goles (uno en la ida y otro en la vuelta) a instancia del VAR y todo terminó en escándalo. Hoy, el ex-River Nacho Fernández, y quien era el capitán del conjunto brasileño en dichos encuentros, le contestó al vicepresidente del club de la Ribera.

"En realidad, ganamos nosotros. El que pasó fue Mineiro. Es como que nosotros, cuando estaba en River, dijéramos que le ganamos a Palmeiras. Quedamos afuera. Después, uno puede analizar si estuvo bien o mal cobrado, pero la realidad es que ganamos", lanzó en primera instancia de forma categórica Nacho en diálogo con Radio Continental sobre su pensamiento sobre la visión de aquellos sucesos del máximo ídolo de La Boca.

Cabe destacar que el ex-Gimnasia, además de su pasó por los acérrimos rivales de Brandsen 805, no pasó desapercibido en aquellos duelos del certamen continental. Fernández fue quien lucia la cinta de capitán del Galo y fue quien primereó al arbitro del cotejo Andrés Rojas, para que si o si viera lo que había sucedido en la previa al gol, que luego fue anulado. Sobre ello, el volante explicó: "Yo tampoco manejé el VAR como quise. El árbitro dijo en un momento que no tenía señal de VAR y no podía revisar la jugada. Lo único que hice fue esperar que tuviera señal para ver que le decían, si iba a revisar la jugada o era gol. Yo era el capitán y tuve la responsabilidad de hacer eso. Cuando tuvo la señal, fue a revisarlo y cobró falta. Lo que se habló y haya pasado, no es un tema que me corresponde a mí".

Este martes pasado opinó sobre el presente del Millonario y aseguró que se reforzó bien y está para competirle a los equipos brasileños. "Creo que el año pasado con Mineiro los superamos muy bien. Pero ahora, River se reforzó y va a volver a pelear con los equipos brasileños. Tiene muy buenos jugadores, los nuevos le van a dar un salto de calidad. Va a ser un equipo muy duro para todo Sudamérica", expresó en una entrevista con Cómo Te Va. "Siempre le costó en los inicios de los torneos hasta que se acomoda. Ese esquema genera que Juli salga a jugar y los mediocampistas lleguen con espacios. Que Guardiola haya elogiado a River y a Gallardo es muy importante para el club y para los chicos también. Eso es una motivación para el plantel porque los ve todo el mundo", añadió.

Además, se refirió al presente de Julián Álvarez, la figura y goleador del elenco de Marcelo Gallardo. "Julián se merece este presente, trabajó mucho para esto. Ojalá que siga creciendo, el paso a Manchester City lo va a hacer crecer. Le deseo lo mejor", declaró, y también se refirió a Juanfer Quintero. "El gol que hizo no me sorprende porque sé la calidad que tiene. Creo que a todo jugador le gusta arrancar de titular, pero el que decide es el técnico y cada uno se adapta al lugar que le toca. Juanfer ha arrancado desde el banco y ha ingresado para ser determinante. Gallardo es el que sabrá si tiene que ir de titular o de suplente y conoce muy bien a Juanfer", agregó.