La cargada de Osvaldo por un viejo conflicto en Boca

Una picante chicana en las redes sociales despertó el recuerdo de un viejo conflicto en Boca. A través de su cuenta de Instagram, Daniel Osvaldo, retirado hace ya más de un año del fútbol profesional y enfocado en su banda de rock Barrio Viejo, compartió una imagen fumando y bromeó con un mensaje contundente que supo ser tapa de los diarios hace ya un par de temporadas.

"En el vestuario no se fuma, chicos", dejó en claro el ex futbolista, con un cigarrillo sobre los labios y en la puerta de un baño. De inmediato, los hinchas xeneizes recordaron su paso por el club y su cortocircuito con Guillermo Barros Schelotto, quien por entonces era el entrenador del equipo.

Después de aquel altercado por el cigarrillo, el Mellizo pidió la salida de Osvaldo, quien se despidió de Boca en agosto de 2016 con siete goles en 21 partidos. A partir de ese rotundo adiós, el exdelantero ítalo-argentino se dedicó de lleno a la música, aunque también tuvo un breve paso por el Senior de Talleres de Remedios de Escalada y por la Primera de Banfield, su última parada futbolística antes del retiro definitivo.

Osvaldo y su vieja pelea con Schelotto

"Guillermo primero se la agarró conmigo y después se encaprichó con varios. Arrancó conmigo, y después siguieron un par más, les hizo la vida imposible. Pasa que al Dani Stone cuando se le apaga la tele se pudre todo, los demás por ahí se la dejaban pasar. Se le apaga la tele y cagaste", tiró a principios de 2020.

Al respecto, agregó: "Por algo pasan las cosas, lo que pasó no se puede borrar, medio al pedo ponerse a pensar lo que uno ya no puede hacer. Cumplí el sueño de jugar en Boca, y con que el hincha de Boca me quiera ya me alcanza y me sobra".

Aquella noche del escándalo en Uruguay, Osvaldo volvía de una lesión y solamente jugó cinco minutos, por lo que se fue rápidamente al vestuario una vez terminado el partido y sin saludar, ofuscado con el entrenador que luego lo encontró, según contó él mismo, fumando en el vestuario visitante. "A mí me fue Guillermo, yo no me hubiese ido nunca de Boca y menos por fumar un cigarrillo. Encima él fumaba también", indicó en ESPN tiempo atrás.

"Me quedó la bronca por la manera. Si me decís 'che, no te quiero en el club', buscamos la forma de resolverlo. Las formas me parecieron de cobarde", expresó Osvaldo. Y luego dejó en claro: "No debe ni escuchar música, una amargura debe tener ese tipo encima".