Charlo: "Pregunté por pruebas antidopaje y bajaron la pelea"

Jermell Charlo está molesto. Con Brian Castaño, con su equipo, con la OMB y con casi todas las partes que intervienen en el postergado desempate que, finalmente, sostendrían el 14 de mayo.

El campeón superwélter AMB, CMB y FIB puso en duda la lesión en el bíceps derecho del “Boxi”, que hizo que se cancele la fecha original de la pelea unificatoria: el 19 de marzo, en el Crypto.com de Los Ángeles.

“Para mí, Castaño no está lesionado. Para mí, está excedido de peso, no puede dar la categoría. Hay videos en los que se lo ve entrenando y mueve el hombro y el brazo que se supone no debería estar moviendo. Si estuviera lesionado, debería tener el brazo inmovilizado. Además, tampoco lo operaron, no tuvo ninguna cirugía”, dijo “Iron Man”, en diálogo con The Last Stand, del periodista Brian Custer.

Además, sugirió que Castaño podría estar utilizando sustancias de mejora de rendimiento (PED, por sus siglas en inglés): si bien dijo que piensa que no lo está haciendo, dejó entrever que podría estar haciéndolo y que, por esa razón, pidió rigurosos exámenes para el próximo pleito.

“El martes pregunté por pruebas antidopaje y el jueves bajaron la pelea. Yo no creo que (Castaño) use PED, pero sí podés tomar esteroides por seis meses, seis semanas, y rehidratarte y ‘limpiarte’ antes de que te examinen. Cuando sabés que el riesgo alto y tu recompensa es baja, podés hacer cualquier cosa para lograr algún tipo de ventaja. Si no me podés ganar de una manera, vas a intentar ganarme de la otra. Hablé ayer con Al Haymon y le pedí por los testeos y me dijo que van a ser fuertes, profundos”, sentenció el estadounidense de 31 años.

Por otra parte, cargó contra Sebastián Contursi, manejador del púgil argentino. “Tienen un manager que es un gran embaucador. Es el mismo que intentó ‘jugar el juego’ de Maidana con Mayweather (con los guantes), el mismo que se quejó de mis guantes en la pelea anterior”, disparó quien tiene un récord de 34 peleas ganadas, 1 perdida, 1 empate y 18 nocauts.

Sobre el final, aunque aseguró que debió haber ganado el primer choque contra “el Boxi” y sugirió un método para que los jueces no se dejen guiar por los gritos del público, indicó que en la pelea del 17 de julio no había podido descansar bien porque había sido papá hacía pocos días.

“Me gustaría que los jueces no escuchen al público, que tengan auriculares, algo que les permita concentrarse en lo que pasa en el ring”, señaló el pupilo de Derrick James, y cerró: “Mi hijo durmió conmigo en mi habitación la noche anterior a la pelea (contra Castaño), nació dos semanas antes. Ahora, que tiene 9 o 10 meses, puedo dormir bien y descansar”.