Macri, durísimo contra Riquelme: “Está arruinando a Boca”

Un nuevo capítulo en la pelea entre Mauricio Macri y Juan Román Riquelme se escribió este jueves en San Nicolás donde se desarrolla la Expoagro 2022, luego de que el ex-Presidente de la Nación y expresidente de Boca critique ferozmente al actual vice del Xeneize.

En medio de la gente que le pedía fotos en la feria, Macri recibió una consulta "de hincha de Boca a hincha de Boca" respecto del ídolo del club y actual dirigente. Sin tapujos, Macri disparó: "¿No te das cuenta que nos está arruinando? Una cosa es saber poner la pelota y otra, dirigir un club".

A fines del año pasado y en declaraciones a Radio Mitre Córdoba, Macri ya había cargado las tintas por la conducción del ex futbolista. "El club es una institución y tiene que tener un conjunto de gente responsable que actué coordinadamente y eso no se ve. No me gusta cuando todo gira en una persona", había dicho quien tuvo a su cargo a Boca en el período 1995-2008.

Al mismo tiempo, el ex-Presidente de la Nación supo criticar la gestión de Ameal y Riquelme desde su desembarco en el club en diciembre de 2019 y hasta los comparó con sus rivales políticos en la actualidad: "Ameal parece Alberto Fernández y Riquelme, Cristina Kirchner".

La respuesta llegó hace poco. En diálogo con TyC Sports, Riquelme hizo referencia al salto que Macri hizo desde Boca a la Ciudad de Buenos Aires y, luego, a la Presidencia de la Nación, y lo acusó de haber usado al club para sacar provecho político: "Yo nunca vi a un chico que lo hagan hincha de tal partido político. A nosotros nos usaron el club durante 25 años para hacer política y eso está más que claro".

La fuerte crítica de Macri hacia el máximo ídolo del club llega en una semana sensible para Boca. El equipo no termina de convencer y, tras perder con Huracán en la Bombonera, se instalaron los rumores sobre la continuidad del director técnico.