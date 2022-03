Higuaín: “No me afectan las críticas, hice más de 300 goles”

Gonzalo Higuaín llegó al Inter Miami de la Major League Soccer en septiembre de 2020 para iniciar los últimos tramos de una carrera plagada de títulos en los principales equipos de Europa y con vaivenes en la Selección Argentina. Justamente, se refirió a eso en una extensa entrevista sumado a su risa ante los memes, la comparación con Brasil 2014, River y la posibilidad de Lionel Messi en la MLS.

“Jugué 15 años en los mejores equipos del mundo, metí más de 300 goles, tres Mundiales y cuatro Copas Américas. ¿Cómo me va a afectar lo que venga de otra persona que ni sé lo que hace de su vida y basa sus frustraciones en mí? Al contrario, me río”, reaccionó el Pipita cuando fue consultado por los memes que comenzaron a partir de las finales perdidas con la Albiceleste.

En goleador analizó ese momento de su carrera: “Fue un momento de mi vida que lo sufrí, pero cuando ya te adaptas no es que te volvés impermeable, porque las críticas duelen siempre, pero te duele de otra manera. Cuando vas creciendo lo vas tomando de quién viene o cómo lo dice, cómo está intencionado, si vende o no vende. Te volvés distinto a la hora de recibir las críticas”.

Gonzalo Higuaín analizó el nivel de la MLS en los Estados Unidos, aseguró que los partidos son “intensos” y “mucha gente se ha sorprendido” por el nivel de los encuentros y, en una etapa de auge con futbolistas de la talla suya y Lorenzo Insigne -dejará Napoli para jugar en Toronto FC-, fue inevitable la consulta si lo veía a Lionel Messi en esa liga y dejó su parecer.

“Sí, por qué no. Después está en él la decisión, pero no veo por qué no”, declaró el Pipita que dejó una carrera plagada de títulos para llegar al equipo que es propiedad de David Beckham. Allí, lleva anotados 13 goles y 8 asistencias en 40 partidos.

Gonzalo Higuaín convirtió 31 goles en 75 partidos con la Selección Argentina y llegó al epicentro de su carrera con esta camiseta en la final del Mundial de Brasil 2014, pero su retirada dejó paso a una nueva camada a las órdenes de Lionel Scaloni. En este sentido, el Pipita analizó su salida y comparó a este equipo con el de Alejandro Sabella.

“Me hace acordar a nuestra camada antes de Brasil. Un grupo que se lleva bien, que juega bien. Obviamente va a llegar sin roce europeo al Mundial que por ahí no es algo que esté bueno porque en el Mundial te codeas con otros países de Europa, África, Asia y no tuvieron esos partidos necesarios. La veo sólida y cuando un equipo está sólido es difícil de ganarle”, expresó sobre la preparación previa a Qatar 2022.

Además, señaló que la Albiceleste es una etapa cerrada en su carrera: “No me queda ningún resentimiento ni desarraigo de decir: 'Pude haber dado más'. Di todo. Me fui con la conciencia tranquila y no podía darle más. Hay que ser inteligente cuando no podés dar más y dar un paso al costado”.

Con 19 años, Gonzalo Higuaín dejó River para ser refuerzo del Real Madrid. A la distancia, su pensamiento inicial era retirarse con la banda riverplatense en el pecho, pero el goleador con pasado en Napoli, Juventus, Chelsea, Milan e Inter Miami profundizó en su cambio de parecer.

“Cuando me fui pensaba en retirarme en River, pero uno no puede proyectar el futuro. Seguramente porque lo digo yo ahora van a salir a decir de todo y si lo dice otro no pasa nada, pero lo sabemos todos… Argentina está muy mal ahora. A nivel seguridad, a nivel todo. Yo cada vez que vuelvo noto cambios gigantescos y no pasa por mi cabeza ni volver a vivir ni a jugar”, manifestó y concluyó: “En Estados Unidos encontré todo lo que buscaba”.