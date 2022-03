Se definen el resto de los clasificados a Qatar

Últimos días de marzo donde los continentes definirán sus plazas para el mundial de Qatar. Serán 14 las plazas vacantes que se definirán entre últimas fechas de eliminatorias desde el 24 al 30 en Conmebol, Concacaf, y Asía, más los repechajes finales en Europa y África. En abril se conocerán las zonas con los equipos confirmados.

El sorteo del próximo 1 de abril en Doha se llevará a cabo con 29 países con el boleto asegurado, 4 esperarán el repechaje de junio para definir los últimos 2 pases, y un asterisco sobre la selección ucraniana quien está sufriendo la invasión de Rusia y aplazó su partido de repechaje europeo.

La Conmebol jugará sus dos últimas fechas, donde Argentina y Brasil, ya están clasificados a Qatar, los dos faltantes se resuelven este 24 y 29 de marzo. Hasta el momento, Ecuador (25) y Uruguay (22) están en zona de clasificación directa, mientras Perú (21) iría al repechaje. Chile (19), Colombia (17) y hasta Bolivia (16) tiene chances aún de meterse.

En Concacaf quedan los tres boletos y medio en juego, Las últimas tres fechas se juegan entre el 24 y 30 de marzo. Hasta el momento Canadá (25 puntos), México (21) y Estados Unidos (21) accederían directamente y Panamá (17) iría al repechaje. Costa Rica (16) y hasta El Salvador (9) siguen con chances.

En las mismas fechas, Asía jugará sus últimas dos jornadas que entregarán los dos clasificados directos faltantes y el quinto que jugará el repechaje contra Conmebol. Irán y Corea del Sur ya están dentro, ambos son del grupo 1 que tiene a Emiratos Árabes Unidos, Líbano e Irak peleando por el tercer lugar, en el grupo B definen Arabia Saudita (19 puntos), Japón (18) y Australia (15) los dos pasajes y medio que quedan.

Los cinco cupos de áfrica se ponen en juego en llaves a eliminación ida y vuelta, tras definirse los ganadores de los 10 grupos, se sortearon los cruces donde se conocerán los equipos que irán a Qatar. Los ganadores de los duelos entre Congo vs Marruecos, Mali vs Túnez, Camerún vs Argelia, Ghana ante Nigeria, y Senegal vs Egipto, serán quienes clasifiquen.

Solo tres pasajes quedan en Europa, que se disputarán en tres llaves de cuatro equipos. En el camino 1, están Escocia vs Ucrania, duelo que quedó aplazado por el conflicto bélico, y Gales ante Austria que se enfrentan 24 y 29 de marzo. La llave 2 verá a Polonia (Finalista por eliminación de Rusia) buscar el mundial mano a mano frente al ganador de Suecia vs República Checa.

Por otro lado, la llave 3 será la que más expectativa genera ya que puede dejar a un “pesado” fuera. Italia, cuatro veces campeón del mundo y actual campeón de Europa, ante Macedonia. El ganador, se enfrentará contra el vencedor de Portugal ante Turquía.

Por último está Oceanía, quien tiene media plaza. El ganador de la fase final que la están disputando Islas Salomón, Tahití, Vanuatu, Islas Cook, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Fiji y Papúa Nueva Guinea, se enfrentará contra el cuarto de la Concacaf.

Los quince que ya están en la cita: Qatar (país organizador), Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Países Bajos, Argentina, Irán y Corea del Sur.