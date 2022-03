Debut con sabor agridulce para Cipolletti

Debut y gol para Maxi Fornari en Cipo. El delantero no anotaba desde el 2019 . Foto: Club Cipolletti

Por la primera fecha del Federal A, Cipolletti empató 1 a 1 frente Sportivo Peñarol de Chimbas en La Visera de Cemento. Fue transmisión de AM 550 con el relato de Hugo Alejandro Amaolo. El estreno del Albinegro estuvo acompañado con un buen marco de público, que acompañó al equipo en el debut del campeonato.

En un primer tiempo parejo, sin muchas emociones, Cipo se adelantó en el marcador en el cierre de la primera parte. A los 45’, Maximiliano Fornari, que debutaba en el “Capataz” metió un enorme zurdazo desde fuera del área directo al ángulo y anotar el 1 a 0.

En el segundo tiempo, Sportivo Peñarol no mostró mejora en el juego y Cipolletti no pasaba sobresaltos. Sin embargo, el visitante lo igualó en una jugada aislada a los 13’ de la segunda parte, tras un cabezazo de Javier Martínez entre los centrales que decretó el 1 a 1.

Tras la igualdad, el Albinegro fue en busca de una necesaria victoria y tuvo oportunidades pero no logró adelantarse en el marcador.

Sin embargo, cuando se jugaban los últimos minutos del partido, Cipolletti tuvo una chance inmejorable mediante el tiro penal para llevarse los tres puntos. Uno de los refuerzos, el 9, Diego Bielkiewicz tomó la pelota y fue decidido a rematar al centro del arco. El arquero de Peñarol adivinó la acción del goleador y atajó lo que podría haber sido el triunfo para el local.

Finalmente, el partido finalizó 1 a 1 y Cipolletti deberá buscar revancha cuando enfrente el próximo domingo a Huracán Las Heras en Mendoza.

Formaciones

Cipolletti: Facundo Crespo; Boris Magnago, Elvis Hernández, Brian Berlo y Gastón Rosello; Maxi Amarfil y Braian Meza; Maximiliano Fornari, Nello Matías Sosa y Maxi López; Diego Bielkiewicz. DT: Germán Alecha.

Sportivo Peñarol: Leonardo Corti; Agustín Paredes, Jano Martínez, Matías Rodríguez y César More; Lucas Saucedo, Abel Peralta, Franco Fagundez y Leonardo Felissia; Javier Martínez y Rubén Tarasco. DT: Cristian Bove.

Goles: 45’ PT Fornari (C). ST 14’ Martínez (P).

Cambios: ST 15’ Ramiro Alderete por Saucedo (P), 30’ Raúl Zelaya por Fagundez (P), Carlos Fernández por Felissia (P), 35’ Gustavo Britos por Sosa (C), 40’ Javier Fernández por Amarfil (C), Fernando Pettineroli por López (C), 45+2’ Carlos Chávez por Martínez (P).

Arbitro: Fernando Omar Marcos, Bahía Blanca.

Cancha: La Visera de Cemento.

Resultados de la primera fecha

El comienzo del Federal A en la Zona Sur tuvo triunfos destacados. Olimpo logró un gran victoria por 3 a 2 de local contra Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, Ciudad Bolívar venció a Sansinena por 1 a 0, Villa Mitre le ganó al próximo rival de Cipo, Huracán Las Heras por 2 a 0 y en San Juan, Ferro de La Pampa derrotó a Desamparados por 1 a 0. El resto de los partidos terminaron igualados: Camioneros 0-0 Juventud Unida, Independiente de Chivilcoy 1-1 Argentino de Córdoba y Estudiantes de San Luis 1-1 Liniers.