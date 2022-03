Laporta le bajó el pulgar a Messi

La relación entre Lionel Messi y el presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta dista mucho de ser la mejor. Aquellas imágenes del crack argentino votando con uno de sus hijos por el actual mandatario Culé o las posteriores muestras de afecto antes de la partida del 10, quedarán solo en el olvido.

En las última horas y tras los consumados últimos silbidos que sufrió el argentino por parte de la hinchada francesa, surgió la posibilidad de un acercamiento con la dirigencia deportiva del Barcelona. Pero la chance quedó desactivada por el propio presidente del club, Joan Laporta.

“No hablo con él, no tengo una comunicación fluida como antes de que marchase”, blanqueó Laporta y profundizó En diálogo con RAC1, el principal dirigente del Blaugrana descartó por completo esta posibilidad: “No nos lo planteamos. Estamos construyendo un equipo nuevo, con gente joven”. En este sentido, aclaró que merece “respeto” por todo lo logrado en la entidad y se mostró ilusionado con que diga presente en la inauguración del nuevo Camp Nou.

“No hay contacto personal, le recuerdo con afecto y espero que él también. Para mí no fue fácil, me hubiera gustado que las cosas fueran de manera diferente, pero, tal y como se produjeron, pensé que lo primero era la institución y creo que hicimos lo que teníamos que hacer”.

En medio de la danza de nombres que rodea un nuevo mercado de pases, Joan Laporta se refirió a la situación del Barcelona que no concretó ningún centrodelantero, a pesar de tener a Mohamed Salah, Robert Lewandowski, Erling Haaland y Kylian Mbappé como alternativas en esa posición.

Sobre los dos últimos, Laporta fue consultado por quién elegía: “El que tenga claro que quiera jugar en el Barça. El que tenga ganas de venir aquí. Hoy por hoy, ninguno de los dos me las ha transmitido. Lo que sí que me han llegado son unas condiciones económicas que en ningún caso aceptaremos”. Por otro lado, concluyó con los jugadores del Liverpool y el Bayern Múnich: “Son grandes jugadores. Todos los buenos futbolistas quieren venir al Barça. No precisaré nada de esto. No quiero ponerlo difícil”.