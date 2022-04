Julio Lamas, un histórico del básquet que se pasa al fútbol

Uno de los entrenadores más importantes que tuvo la historia del básquet argentino, Julio Lamas, dejará el básquet y se inclinará por otros deportes, será parte del cuerpo técnico de Abel Balbo, que se lanza como técnico de fútbol y suena en San Lorenzo.

Las informaciones indican que el ex futbolista fue ofrecido al Ciclón tras la salida de Pedro Troglio, Lamas fue entrenador de básquet en la entidad de Boedo y es confeso hincha del ciclón. ““Quiero anunciarles que he decidido retirarme y dejar de dirigir básquet profesionalmente. Atravieso este momento con mucha emoción y el deseo de agradecer”, expresó

En el comunicado que puso en sus redes sociales, el ex DT de la selección Argentina agradeció a sus familiares, León Najnuden; entrenador histórico, a los clubes y federaciones que confiaron en el, y a los jugadores que pasaron por sus manos. “Me despido orgulloso del camino transitado, sabiendo que me dediqué apasionadamente y que di todo de mí en la búsqueda de la mejora constante. No me guardé nada. Es hora de aprender cosas nuevas y trabajar en el deporte desde otro rol”.

Por otro lado, el Delantero retirado suena como uno de los DT para llegar a San Lorenzo, estuvo cerca de ir a Newells, club donde se formó como futbolista. Sobre el tema de Lamas en su CT expresó “que Julio va a ser importantísimo, de eso no tengo ninguna duda. Él va a ser mi mano derecha, me va a ayudar en todo lo que es la gestión y tiene una experiencia enorme”.

Lamas tiene un palmarés notable en el básquet, con dos procesos con la Selección Argentina. El primero a fines de los 90s, siendo el técnico del Mundial de Grecia 1998; y el segundo a partir de 2011, cuando tomó al seleccionado para el proceso olímpico de 2012. Ganó el título en el Preolímpico de Mar del Plata 2011, quedó al borde de una medalla en los Juegos de Londres 2012 y cerró su etapa en el Mundial de España 2014.

A nivel clubes llegó a dirigir en la Liga ACB de España, pasando por el TAU Cerámica y Real Madrid. A nivel local ganó la Liga Nacional con Boca, Ben Hur, Libertad de Sunchales y San Lorenzo.