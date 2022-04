El Depo volvió a ganar y complicó al Deca

De a una va dejando atrás “final por final” y la ilusión de clasificación cobra más fuerza. Ya habían pasado los festejos ante Independiente, Pérfora, El Biguá y ahora dejó en el camino a Pacífico. El encuentro se jugó en la noche del domingo ante un interesante marco de público en el Polideportivo Gimena Padin.



El Depo, que atraviesa un muy buen momento, quedó con récord de 11 victorias y 9 caídas, en el quinto lugar de las posiciones, pero dependiendo de sí mismo para clasificar. El miércoles tendrá su tercer partido consecutivo como local: recibiendo a Zorros de San Martín de Los Andes. Luego se jugará todo ante Centro Español, El Biguá y Centenario.



En este nuevo triunfo, se destacaron Agustín Sánchez (28 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias) y Joaquín Cabré (28 unidades, con 5-10 en triples y 6-7 en dobles). En tanto, Pacífico quedó complicado, con 9-10 y obligado a ganar sus 5 juegos. En el conjunto neuquino sobresalieron César Ramadori (19 y 6 recobres) y Francisco Hoffmann (12 puntos).



El primer cuarto fue todo “naranja”. Con defensa y el goleo perimetral de Cabré y la tarea de Sánchez en la pintura, el equipo dirigido por Sebastián García arrancó muy enchufado en los dos lados de la cancha y se fue escapando en el marcador. A los 3 minutos se puso 10-2 y siguió dominando ante un Pacífico que lució errático. El parcial se cerró con un claro 21-6.



Todo cambió en el segundo cuarto. La visita presionó más en defensa, exigió a un Depo que ya no tuvo claridad en ataque y además encontró gol y buenas decisiones con los ingresos de Lucas Romera y Francisco Hoffmann (metió tres triples). A ellos se sumó Ramadori (14 en la etapa) y todo se hizo muy parejo. Roca se mantuvo en ventaja con las apariciones de Cabré, pero Pacífico pasó al frente a 30 segundos del cierre (38-37). Un doble de Sánchez selló el 39-38 para el local.



El tercer cuarto fue vibrante. El Decano siguió teniendo efectividad, pero no se pudo despegar y lo mismo le pasó al Depo. Con 6 minutos en el reloj, el marcador quedó empatado en 51 y con todo por definir. En el tramo final, el “naranja” volvió a imponerse con su defensa y con los bombazos de Cabré (por momentos imparable) y el protagonismo de Sánchez (le ganó seguido a Raggi y sus otros marcadores), volvió a escaparse. Con un cuarto por jugar, ganó una buena distancia: 62-56.



El cuarto final siguió teniendo un desarrollo parejo, con lindo clima, mucho en juego y los dos equipos dejando todo por un triunfo vital. Cabré siguió haciendo levantar a la hinchada local con sus apariciones y la visita respondió con Cancellarich y Ramadori.



Con 2:30 para el cierre, con el Depo ganando 70-65, llegó el quiebre. El local administró bien sus ofensivas, Sánchez, Coronado, Troncoso y Cabré se repartieron decisiones y el resto fue defensa y defensa, lo mejor de la campaña “naranja”. Un parcial 15-2, el público jugando su partido y un Pacífico que no tuvo reacción ni gol. El final encontró al Poli con otra noche de fiesta. Los jugadores se abrazaron a una gran victoria, disfrutaron con su gente, se afianzaron hacia el objetivo y dejaron en claro que darán pelea hasta la última fecha buscando la clasificación.



SÍNTESIS



Deportivo Roca (85): Emiliano Bell 0, Facundo Troncoso 11, Joaquín Cabré 27, Adolfo García Barros 5, Agustín Sánchez 28 (FI); Mariano Epifanio 6, Jorge Coronado 8. DT: Sebastián García.



Pacífico (67): Octavio Cancellarich 9, Antelo Sasso 6, Facundo Ramadori 19, Matías Agnelli 2 y Hugo Raggi 8 (x) (FI); Lucas Romera 9, Francisco Hoffmann 12 y Gabriel Ibargoyen 2. DT: Maximiliano Rubio.



Parciales: 21-6, 39-38 y 62-56.

Árbitros: Juan Cruz Félix y Cristian Alarcón.

Cancha: Polideportivo Gimena Padin.



Nota y fotos: Prensa Deportivo Roca