Paredes: "Uno de los objetivos es la Copa Libertadores"

Leandro Paredes ya está oficialmente de regreso en Boca y su arribo provocó un acto de cariño multitudinario por parte de los hinchas que coparon La Bombonera para saludar al Campeón de Mundo que dejó a la Roma para volver a casa a los 31 años de edad.

“La verdad es que me daba un poco de miedo en la previa. No sabía cuánta gente iba a venir”, reconoció Paredes en el primer contacto público. “Lo más importante para estar acá es la familia, que nunca dudó al momento de armar los bolsos para volver”, continuó.

El protocolar acto dio inicio a las 18:45 con la atención a la prensa. El futbolista estrella de este mercado de pases para el Xeneize salió acompañado del presidente Juan Román Riquelme. El recinto no permitía el ingreso de un micrófono más. Los periodistas acreditados describieron una doble fila de cámaras de televisión sobre las tarimas.

“Es un día muy importante para nuestro club. Las sensaciones son todas muy lindas. Espero que los Bosteros estén disfrutando mucho. Sólo deseo que Leandro disfrute mucho de estar en casa. Esta es su casa. Gracias por volver”, fueron las palabras del máximo directivo en el arranque.

Al mismo tiempo, por la pantalla gigante ubicada sobre la cabecera a donde se ubica tradicionalmente La 12, la multitud que sacudió al barrio de La Boca un jueves por la tarde pudo seguir todas las acciones y escuchar las palabras del mediocampista en los parlantes de la voz del estadio.

Uno de los pocos momentos en que el nuevo jugador se permitió relajarse con la prensa bromeó en relación al famoso “patio de mi casa” con que Riquelme siempre describió a La Bombonera. “Bueno, me lo va a prestar estos tres años para jugar un rato”, bromeó Paredes.

“Boca es grande por su gente” fue el telón que acompañó de fondo al futbolista de cara a su público. La enorme bandera que lució el escudo de la institución en el centro cubrió toda la zona de los palcos, frente a la posición de las cámaras de televisión en un estadio que 10 minutos antes de las 18 abrió su tercera bandeja popular debido a la cantidad de gente que continuaba llegando.

Para el horario previsto de inicio, a las 18, la caravana de simpatizantes ira incesante y por eso se decidió esperar un tiempo más, para que nadie se quedara sin vivir la fiesta. Ya caída la noche, los hinchas que pudieron ingresar acompañaron las canciones con las linternas de sus celulares.

Una de las grandes postales de La Bombonera en la presentación de Paredes.

Entre la multitud también se hizo presente la mamá del jugador, Myriam Benítes, que por redes compartió su alegría. "Bienvenido mi vida. Siempre a tu lado", publicó.

La número 5

Paredes lucirá la camiseta número 5 que hasta este momento era propiedad de Rodrigo Bataglia. El propio jugador de la Selección describió una situación muy particular, en el verano, cuando el ex Huracán se comunicó con él y ya meses atrás le aseguró que le entregaría el número en caso de que pegue la vuelta.

“Aprovecho para agradecerle a Rodrigo, no es habitual un gesto como ese. Así que sí, voy a vestir la camiseta número 5”, confirmó. “De mi parte nunca tuve miedo que el pase no se haga. Salir de Roma también duele, porque es un club que me dio mucho desde muy joven”, amplió.

Teniendo en cuenta el próximo Mundial, donde tiene objetivos personales puestos, el mediocampista no ocultó el diálogo con el entrenador, Lionel Scaloni. “Lo hablé con él, me fue muy claro. Me dijo que si quería volver lo hiciera, lo único que importaba era mi nivel y mi condición física. Uno de los objetivos de estar acá es la Copa Libertadores".

Recalculando

Este tipo de acontecimientos deben llamar también a la reflexión, debido a los enormes inconvenientes para entrar a míticos estadios en el fútbol argentino. Sin dudas que el de Boca es uno de ellos.

A partir de la enorme demanda, el costo de entradas y el sistema de ránking para socios para acceder a los tickets, son muchos los que se quedan afuera. Paredes se convirtió también en la excusa para que miles conocieran a La Bombonera, incluso desde sectores que en un día de partido sería totalmente prohibitivo para muchos de ellos.