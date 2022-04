Beccacece descartó a Chile antes de que lo llamen

No son días normales en Chile. Hay una profunda crisis por el arbitraje, con despidos y sospechas de partidos arreglados por el VAR. El Director de la Comisión Arbitral Javier Castrilli tuvo que dejar su cargo y el presidente de la ANFP, Pablo Milad, debe atender varios frentes. Uno de ellos, la continuidad de la selección.

Hoy por hoy, 'la Roja' no tiene DT. Terminadas las eliminatorias con el fracaso de no clasificar al Mundial y el cierre del ciclo de Martín Lasarte, en el país trasandino esperan poder contratar a un DT. "No hay plata para pagarle a un entrenador Clase A", dijo sin vueltas el mandamás de la asociación. ¿Y entonces?

Consultado por la posibilidad de volver a trabajar en el combinado nacional chileno, el director técnico de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece, descartó esa opción. Luego de la victoria del 'Halcón' por Copa Sudamericana en Antofagasta, el entrenador fue consultado por la prensa chilena sobre la posibilidad de asumir el cargo de 'la Roja' y la descartó categóricamente.



"Hoy no soy candidato, estoy enfocado en Defensa y Justicia", afirmó Beccacece, quien pensó que ya pasó "el momento" de encarar el proyecto. El ex-ayudante de Jorge Sampaoli en la Universidad de Chile y en el seleccionado chileno admitió que se ilusionó cuando era candidato junto a Matías Almeyda y estuvo cerca de arreglar antes de la elección del uruguayo Lasarte.



"Soy un convencido de que la gente que dirige te tiene que querer y en su momento no me eligieron, prefirieron otra opción y es respetable", aseguró el DT campeón de la Recopa Sudamericana con el 'Halcón'.



Luego del debut copero, el plantel de Defensa y Justicia viajó directamente desde el norte de Chile hacia Córdoba ya que el sábado visitará a Talleres por la novena fecha de la Copa de la Liga Profesional.