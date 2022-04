Higuaín desmintió a su padre y aclaró que no se retira

"Fue un malentendido". Gonzalo “Pipita” Higuaín salió a aclarar unas declaraciones de su papá. Es que, horas después de que Jorge Higuaín revelara que el delantero del Inter de Miami no continuará tras la finalización de su actual contrato (en diciembre de este año), Gonzalo explicó que no tiene pensado colgar los botines.

"En ningún momento le dije del retiro. Se expresó mal, eso puede pasar, pero nada tiene que ver con la realidad. Yo estoy enfocado en el club. Tengo contrato. Y llegado el momento, si se llega a tomar esa decisión, voy a ser yo quien la comunique, el primero en decirlo. Ahora tengo la cabeza en este club", siguió el delantero de 34 años.

Consultado sobre si se le pasa por la cabeza dejar el fútbol, Pipa respondió: "No es lo que tengo ahora en mi cabeza. Hoy pienso en terminar mi contrato. A fin de año se verá cómo me siento. Me sentaré con el club y veremos qué es lo mejor. Estoy enfocado en hacer una temporada".

El padre del Pipita, el Pipa, había contado en una conversación con TNT cuáles son los planes del futbolista surgido en River y casi que descartó la chance de que haya Higuaín para rato. Y Jorge reafirmó lo que ya era una verdad confirmada por su hijo de que no habrá retorno a Argentina para cerrar su trayectoria.

El padre del actual delantero de la MLS contó cuál es la idea a corto plazo del ex futbolista de la Selección: "No lo veo volviendo a Argentina, por lo que me dijo a mí que se va a retirar del fútbol a fin de este año, termina este año y se retira del deporte". En diciembre se termina el contrato con el equipo estadounidense.

Higuaín surgió de River como una de las figuras incipientes del equipo de Núñez. Luego pasó al Real Madrid, donde se mantuvo durante seis temporadas y llegó a convertir 121 goles antes de pasar al Napoli, donde rompió más récords. Llegó después a la Juventus con polémica incluida, y fue cedido al Chelsea y al Milan. Ahora, cerrará su periplo en Miami.