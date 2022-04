Polémica millonaria ¿es o no la camiseta del gol del siglo?

La mayor reliquia del fútbol mundial se puso bajo la lupa luego de conocerse que Steve Hodge pone en subasta la camiseta de Diego Maradona del partido donde la Argentina superó a Inglaterra en México 86. Dalma Maradona salió al cruce manifestando que “no tenés manera de comprobar que es la del segundo tiempo. ¡Está mintiendo!

El mundo de los coleccionistas se revolucionó con la noticia, la casa de subastas británica Sotheby’s anunciara que se pondrá en pugna la camiseta que Diego Armando Maradona que utilizó el día de Argentina 2 Inglaterra 1 en México 86, argumentando por parte de Steve Hodge (quien cambió con el 10) que es con la que hizo los dos goles.

La hija mayor de Diego, Dalma Maradona se refirió sobre el hecho, manifestando que "él no tiene la camiseta de los dos goles pero no lo puede decir porque tiene mucho más valor la otra que es la que él no tiene. Hay una del primer tiempo y otra del segundo. Nadie puede comprobar que el cambio existió. Cualquier que conozca apenas un minuto, un segundo a mi papá sabes que esa camiseta no se la dio a nadie”

Por otro lado, Claudia Villafañe afirmó la versión de su hija “lo que este señor tiene es la del primer tiempo que igual si la quiere subastar es un pecado.” Sosteniendo además que sería bueno que la AFA la compre.

El entorno familiar de Maradona sabe quién tiene la camiseta con que el diez hizo el Gol del siglo y la mano de diez, y sostiene firmemente que es la del primer tiempo. Por otro lado, la prestigiosa casa de subasta ya le hizo los estudios correspondientes, desde el 20 de abril estará disponible para ofertar, hasta el 4 de mayo, en el sitio web de Sotheby’s.

Según los medios británicos, y coleccionistas expertos, puede llegar a rondar los 4 millones de libras esterlinas, (5.2 millones de dólares) como piso, y llegaría hasta los 7 millones de dólares.