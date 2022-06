Cipolletti tuvo que cambiar el horario por una reglamentación de AFA

Los dirigentes de Cipolletti decidieron que el partido ante Sol de Mayo de Viedma por la duodécima (12ª) de la Zona A Región Sur del Torneo Federal A que organiza el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino se dispute el domingo a las 17.30 y no a las 15.30 como estaba previsto inicialmente.

Cabe aclarar, que el cambio de horario se debió a la realización del cotejo amistoso en Osasuna entre la selección Argentina y su par de Estonia, cotejo que servirá al combinado albiceleste como preparación para el Mundial de Qatar 2022 a jugarse en noviembre y diciembre de este año.

La medida también se debe a una reglamentación afista, que no permite que se dispute ningún partido de torneos que organiza la entidad madre del fútbol argentino para todas las divisionales que están bajo su órbita, Liga Profesional, Primera Nacional, Primera B, C y D para los directamente afiliados y el Federal A para los indirectamente relacionados a la AFA, a la misma hora que la selección mayor. El reglamento es tácito, no pueden jugar a la misma hora. Ello motivó, los cambios en todas las categorías del fútbol argentino, salvo las competencias de las ligas, aunque también fueron instadas a tampoco programar cotejos entre las 15 y las 17 horario del partido de los dirigidos por Scaloni.

Salvo Cipolletti que irá a ante Sol de Mayo de Viedma a las 17.15 y Villa Mitre de Bahía Blanca que el Fortín de Maipú y Necochea que recibirá a Argentino de Monte Maíz (Córdoba) a las 17.30 el resto de la programación del grupo se desarrollará entre sábado y domingo por la mañana.

La directiva albinegra descartó la realización del partido el domingo desde las 11, por las bajas temperaturas que imperan en la región y que sin duda ante Olimpo de Bahía Blanca hace dos fechas atrás donde se jugó a esa hora, entienden que fue una de las causas de la poca concurrencia a La Visera.

Programación de la Fecha 12ª

Sábado 4

A las 15.00: Sansinena de General Cerri vs. Liniers de Bahía Blanca y Ciudad Bolívar vs. Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.

Domingo 5

Desde las 11.00: Camioneros de Estebán Echevarría vs. Olimpo de Bahía Blanca, Huracán Las Heras vs. Juventud Unida Universitario de San Luis y Desamparados de San Juan vs. Independiente de Chivilcoy.

A partir de las 11.30: Peñarol de Chimbas (San Juan) vs Ferro de General Pico (La Pampa).

Por la tarde, a las 17.15: Cipolletti vs. Sol de Mayo de Viedma y 17.30: Villa Mitre de Bahía Blanca vs. Argentino de Monte Maíz.

Libre: Sportivo Estudiantes de San Luis.