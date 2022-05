Cipolletti en su peor momento de la temporada

Tres derrotas consecutivas, cinco partidos sin conseguir victorias, sumando dos de los 15 puntos en disputa, anotando seis goles en 10 partidos jugados, los números se manifiestan en forma categórica en relación al presente de Cipolletti en el Torneo Federal A temporada 2022.

Luego de un comienzo convincente, el conjunto que comanda Germán Alecha cayó en una debacle futbolística, física y hasta anímica. Un arranque de campeonato que nunca hizo imaginar este complicado presente que tiene la entidad albinegra.

Se sabía desde antes de arrancar la competencia que sería difícil reemplazar los 41 goles que marcaron jugadores que ya no están en el plantel (Juan Pablo Zárate, Lucas Mellado, Juan Martín Amieva, Nicólas Trecco y Lucas Calderón) a lo que hay que sumar la lesión sufrida por Cristián Taborda en Copa Argentina ante Vélez Sarsfield que prácticamente lo marginó de este campeonato.

Los jugadores que llegaron para reemplazar a los buenos elementos de la temporada pasada no han dado muestras o jerarquía de los que ya no están. Y es ahí cuando comienzan las comparaciones, que irremediablemente se realizan, y cuando los resultados no llegan, se hacen más habituales.

Lo cierto es que Cipolletti en 10 partidos, sumó dos victorias y supo mantener en varios cotejos la valla invicta, lo que le permitió sumar varios empates. Pero la falta de gol es alarmante, crea pocas situaciones, convierte poco y en torneo como el Federal A, tan parejo y competitivo se puede pagar muy caro.

La presencia del neuquino Matías Sosa, creó muchas expectativas. El ex River y selecciones juveniles argentinas arrancó siendo figura, en un lugar de la cancha donde no abundan jugadores de calidad, como es el hombre de enlace y de darle creatividad, juego, pases gol. Pero la condición física del volante de ya de 30 años no es la ideal, y las fechas le han pasado factura y hace tres fechas que no puede recuperarse de la una dolencia muscular. Las mismas donde el equipo valletano no logró puntos.

Tampoco, pese a marcar dos golazos, Maximiliano Fornari se ha convertido en el jugador franquicia que todos esperaban. Lesiones y una expulsión han dejado ver poco en cancha y en juego al ex Sarmiento de Junín y Olimpo de Bahía Blanca, que alguna vez estuvo en la mira de Boca y River. Tampoco ha quedado claro donde más rinde. Si por los costados, como carrilero, como enganche, como delantero por afuera o mediapunta.

No tiene demasiadas variantes el cuerpo técnico que lidera el "Tortugón" Alecha; con un plantel corto, sin una condición física ideal (muchos jugadores llegaron con mucha inactividad y muchas veces demostrando más entusiasmo, que ideas o resoluciones a circunstancias adversas que en las últimas fechas han sido una constante.

Pese al flojo momento, es paradójico, Cipolletti se encuentra a dos puntos de los que pelean por entrar al reducido por el único ascenso a la Primera Nacional y ha conseguido apenas tres más de los que hoy perderían la categoría y descenderán al tan temido Torneo Regional Amateur.

Este lunes se abrió el libro de pases por 14 días y se permitirán cuatro refuerzos para cada institución que milita en la divisional. Se abren muchos interrogantes para Cipolletti. ¿Hay jugadores en el mercado para incorporar?. ¿Hay dinero para encarar las contrataciones? ¿Se pueden traer jugadores que marquen diferencias con los actuales integrantes del plantel?.

Al plantel corto, hay que sumarle que el cuerpo técnico tampoco puede buscar soluciones en los jugadores de la competición liguista. El 0-7 ante Pillmatún en la final del Torneo de la Liga Deportiva Confluencia, fue un duro golpe de asimilación y una pérdida de confianza para los jóvenes valores que mucho deberán bregar y demostrar para ser tenidos en cuenta para la competencia afista.

El domingo en La Visera recibirá la visita de Sol de Mayo de Viedma. Momento para saber si la crisis se puede ahondar aún más o se puede sacar la cabeza del agua por unos días si se logra derrotar al equipo de la capital provincial.

La respuesta la tendremos el domingo por la tarde/noche.