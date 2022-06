"Maxi" López comprará un histórico club de la Premier

El ex jugador de River Plate, Barcelona, Milán y Catania, Gremio de Porto Alegre entre otros, Maximiliano López seguirá ligado al fútbol pero ahora como empresario. Se conoció en las últimas horas que comprará el Birmingham FC en conjunto con el empresario Christian Codoma, propietario de Maxco Capital en Londres y director de Global Stars Management en Hong Kong.

El ex delantero que en su campaña deportiva, fue muy mediática por su relación con la ex vedette, actríz e influencer en redes sociales Wanda Nara, casamiento, vida suntuosa, divorcio, relación con un ahora ex amigo suyo (Mauro Icardi) coparon revistas del corazón y programas chimenteros y opacaron su trayectoria futbolística. López poco estuvo en portadas deportivas, dejó el fútbol en julio de 2021, la última camiseta que vistió fue la del Sambenedettese de Italia.

El Birmingham es un club que fue fundado en 1875 con apenas dos títulos, ganó dos Copas de la Liga. Su presente no es bueno, en la última temporada estuvo al borde de descender a la tercera división. Actualmente, el club pertenece a Birmingham Sports Holdings Limited bajo el accionar del chino Paul Suen, quien es el accionista mayoritario y busca venderlo para recuperar algo de lo invertido.

López adquirirá la entidad a cambio de 50 millones de euros y será el nuevo dueño. Es el primer futbolista argentino en ser el máximo accionista de un club.