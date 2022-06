Cambio de sede, la Sudamericana se define en Argentina

La final de la Copa Sudamericana se iba a disputar en el estadio Mané Garrincha de Brasilia el próximo 1° de octubre, pero debido a que Brasil celebrará sus elecciones generales al día siguiente, no podrá ser escenario del evento. Ante esto, el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba albergará la definición del certamen.

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, presentó de manera formal a la CONMEBOL, una propuesta para que sea el estadio cordobés el que vuelva a albergar una final, como lo fue en el 2020 donde Defensa y Justicia se quedó con la corona.

Tras los antecedentes positivos que dejó dicha final, que animó el Halcón de Varela ante Lanús, la Confederación Sudamericana de Fútbol decidió darle el visto bueno al pedido de AFA, decisión que se oficializará en la próxima reunión del Consejo de Conmebol, el jueves 7 de julio, en Asunción.

En competición, actualmente hay dos equipos argentinos aún en camino y que la semana próxima jugará los octavos de final: Lanús, quien alzó la copa en el 2013, y llegó a la final del 2020 y Unión de Santa Fe.

La final mudada a Córdoba, se mantiene con la fecha del 1° de octubre. Semana próxima inician las llaves de octavos con los duelos: Santos vs. Táchira; Lanús vs. Independiente del Valle; Melgar vs. Deportivo Cali; Colo Colo vs. Internacional; Unión de Santa Fe vs. Nacional; Atlético Goianiense vs. Olimpia; Ceará vs. The Strongest; Universidad Católica vs. Sao Paulo