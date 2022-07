¡A todo o nada! Se juegan los octavos de La Liga

Después de un cierre de zonas muy ajustado, los ocho mejores del Oeste y del Este, se medirán en bravos cotejos para clasificar a cuartos de final. Con la modalidad de partido único y penales en el caso de empatar, la Liga Confluencia comienza a palpitar su etapa definitoria en este torneo Apertura 2022 que ha tenido de todo.

La pasada fecha, donde se definieron los clasificados, se disputaron clásicos y encuentros muy duros donde sólo la diferencia de gol salvó a algunos equipos. Ese fue el caso del “Naranja” y San Martín que quedaron últimos en sus zonas y se enfrentarán a los líderes: La Amistad en el Oeste y Unión A.P en el Este.

Los cotejos se disputarán mañana a las 16.00hs con excepción de La Amistad vs Deportivo Roca. Ellos jugarán en Cipolletti a las 15.30hs. La localía de cada encuentro fue otorgada por la mejor posición en la tabla. El único que no jugará en su cancha será Argentinos del Norte debido a una sanción. Su partido frente a 25 de Mayo se dará en San Isidro, sin público local ni visitante.

Las demás categorías también estarán disputando sus partidos clasificatorios de octavos de final, exceptuando al futbol femenino que suspendió la fecha 7 por superposición de horarios en las canchas.

Sin dudas que se vivirá un clima tenso y de mucha emoción en la liga rionegrina. Todos los equipos buscarán el tan anhelado pase a cuartos de final. Pero ningún cruce será fácil, estos son los partidos de octavos:

Cipolletti vs Dep.Huergo ; Catriel vs Atlético Regina ; Pillmatún vs CIMAC; Argentinos del Norte vs Veinticinco de Mayo; Círculo Italiano vs Fernández Oro; Dep.Mainqué vs Maracacinho; Unión A.P vs San Martín ; La Amistad vs Dep. Roca.