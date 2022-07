Liga Deportiva Confluencia: se definieron los clasificados a octavos

Se jugó la fecha 11, la última de la zona de grupos del Torneo Apertura de la Liga Deportiva Confluencia, con resultados inesperados y partidos muy picantes para definir a los equipos que se enfrentarán en octavos de final.

Por la zona Oeste, Maracacinho aseguró su pase tras vencer a los últimos campeones, Pillmatún, por 3 a 1. Por su parte, San Martín cayó 2 a 0 en Catriel y su pase dependía del resultado que se estaba jugando en 25 de Mayo. Donde Obrero Dique derrotó por 4 a 3 al local pero la diferencia de gol le dio el pase al equipo cipoleño.

La tabla de clasificados del Oeste quedó de la siguiente manera: La Amistad 27pts; Cipolletti 24pts; Catriel 23pts; Pillmatún 21pts; 25 de Mayo 14pts; Fdez. Oro 14pts; Maracachino 12pts; San Martín 11pts.

Por el lado de la zona Este, el clásico roquense fue para Dep. Roca que ganó 3 a 2 a un ya clasificado Argentinos del Norte. En un partido duro, el “Naranja” logró clasificar gracias a la caída de Alto Valle 5 a 1 en Regina frente a Círculo Italiano.

Así cerró en el Este la tabla de posiciones: Unión A.P 22pts; Dep. Mainqué 19pts; Cír.Italiano 18pts; Arg. Del Norte 18pts; Cimac 17pts; Atl. Regina 15pts; Dep. Huergo 10pts; Dep. Roca 9pts.

Ahora se vienen los octavos de final, cotejos muy atractivos que serán a partido único en la cancha del mejor clasificado.

Los cruces quedaron así:

La Amistad vs Deportivo Roca - Cipolletti vs Deportivo Huergo - Catriel vs Atlético Regina - Pillmatún vs CIMAC - Argentinos del Norte vs Veinticinco de Mayo - Círculo Italiano vs Fernández Oro - Deportivo Mainqué vs Maracacinho - Unión vs San Martín