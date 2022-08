Feriado pero con goles en la Copa Neuquén

Se jugaron los adelantados de la fecha 5 de la Copa Neuquén “Richard Dewey”, el Deportivo Rincón quedó como el único equipo con puntaje ideal de la primera rueda. Superó a Añelo de visitante. Centenario es puntero de su zona y Patagonia goleó a Confluencia de visitante. Fue empate en el oeste y Valentina.

Seis cotejos adelantaron la fecha que se completa el 27 de agosto. El Deportivo Rincón es el 1 de la general y líder del grupo B. superó a Añelo 2-1 como visitante y acumula 12 puntos en el torneo que lo tiene como campeón defensor.

En el grupo C, San Lorenzo es el líder con 10 unidades, en el oeste igualó en cero ante Independiente (5) mientras que Patagonia goleó 9-0 a Confluencia en el General San Martín y es escolta con 9.

En un atractivo cotejo, Maronese y Villa iris igualaron en 3 tantos en cancha del dino, que le permite al elenco dirigido por Murua quedar como puntero del grupo D con 8 puntos.

Por otro lado, en la zona E, Centenario es el único líder, derrotó a El Porvenir 1-0 en Plottier y suma diez. Vecinal y los Canales igualaron en 2 tanto en Valentina. El verde acumula 8, y el equipo de Fuentes 4.

Quedaron para el 27 de agosto: Don Bosco vs Rivadavia, Unión de Zapala vs Alianza, Esperanza vs Rio Grande, y Sapere ante Atlético Neuquén, fecha que se disputa en simultaneo con los octavos de la Copa Integración.