Se filtraron fotos de la camiseta alternativa de Argentina 

Después de muchas falsas alarmas, esta vez sí se filtró la que será la camiseta alternativa o away de Adidas de la Selección Argentina para la Copa del Mundo. Y viene con una novedad histórica que Adidas llevaba años intentando implementar: que no sea azul. Si bien ya hubo una camiseta "no azul" y fue la suplente del anterior Mundial, en Rusia 2018, esta tiene otro color en dos versiones, y es el violeta, o púrpura, depende cómo se quiera decir.

Las fotos las filtró "sin querer queriendo" un influencer argentino, Martin Dardik, en donde él aparece acompañado de una chica que viste la camiseta en cuestión, que se deja ver en toda su gloria.

Alcanza con una foto para ver el diseño general de la camiseta: cuerpo principal en púrpura o violeta saturado con un segundo tono del mismo color en las tres tiras de Adidas en los hombros, además de tener tanto el escudo de AFA como el nuevo logo de Adidas en plateado. Además la camiseta posee una trama o dibujos en la parte inferior, que caen hasta abajo. No se aprecia el diseño del cuello, pero podría ser redondo con los bordes en el mismo tono de púrpura que el de las tres tiras. Adidas está filtrando sutilmente distintas camisetas, como lo hizo con las de España con dos streamers muy conocidos, mostrando las titular roja y la suplente, que será en celeste en un diseño algo polémico.

Esta camiseta alternativa, suplente o away de la Selección Argentina será lanzada por Adidas en el mes de septiembre y no se espera que sea estrenada por la selección hasta la misma Copa del Mundo.