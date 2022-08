Giuliana Baigorria participará del Sudamericano de Atletismo

Giuliana Baigorria fue confirmada para integrar la Selección Argentina de Atletismo que participará del Campeonato Sudamericano U18 en San Pablo, Brasil a realizarse del 9 al 11 de septiembre. La zapalina competirá en su especialidad, lanzamiento de martillo donde recientemente en Resistencia, Chaco se consagró campeona del 55° Campeonato Nacional U18 repitiendo el título que logró el año pasado.

La neuquina que este año logró para Argentina la medalla de oro en los 3° Juegos Olímpicos de la Juventud que se disputaron en mayo en Rosario, ratificó con la marca en Chaco, 57,90 metros su lugar en el Sudamericano.

“Estoy muy feliz porque esta segunda parte del año arrancó con todo”, destacó aunque siempre exigente con su carrera la joven zapalina quería el récord argentino que es de 61,79 metros. “Estoy solo a 77 centímetros, menos de un metro, pero como me dijo mi entrenador, Simón Betancur, era difícil poder hacerlo por los trabajos de carga que venía haciendo en el gimnasio y de pista, así que vamos intentarlo en Brasil o en Los Juegos Evita”, se ilusionó.

Precisamente fueron estos juegos su primera competencia nacional y por eso los recuerda con sumo afecto ya que este año se despedirá de esta competencia prevista para el mes de octubre.

“Recuerdo que ese año (2018) fui con altas expectativas porque era mi primer torneo nacional. Antes participaba en los Epade y pensaba entonces que solo había dos torneos. En las rondas clasificatorias quedé primera y en la final me pasaron por dos centímetros, no asimilaba que no estaba ganando y al final quedé segunda”, recordó.

“Este año es muy especial para mi porque me estoy despidiendo tristemente de varias competencias y ya que es mi último año en U18 y quiero disfrutarlos. Después siguen las categorías U20, U23 y Mayores, en las que ya estuve compitiendo. Haber competido con gente más grande me generó presión de la buena porque noté que no era tan difícil, quedé segunda en un torneo y esto me motiva”, contó.

Su próximo objetivo, previo al Sudamericano es el Campeonato Nacional U23 que se va a realizar en Posadas, Misiones el 28 y 29 de agosto. Allí mi rival es la entrerriana Caterina Massera. Este torneo es clasificatorio para los próximos campeonatos Sudamericano y Panamericano”, afirmó.

