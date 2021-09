Giuliana Baigorria: "Nunca había tirado con agua hasta los tobillos"

Todavía sorprendida por la forma en que se dió la obtención del título argentino en Posadas y algo cansada por un viaje que recién hoy la depositará en su Zapala natal, Giuliana Baigorria se toma una pausa en su periplo para conversar con Grito Sagrado.

La atleta zapalina Giulana Baigorria consiguió el sábado el primer lugar en el Campeonato Nacional de Atletismo U18 al conseguir una marca de 50.61 en la prueba de lanzamiento de martillo en la competencia que se lleva a cabo en Misiones.

Giuliana que tiene 16 años y compite en una categoría superior, debió batallar no solo con el piso mojado y la lluvia constante sino también con su rival Maria Eugenia Vadaraco de Entre Rios que terminó segunda con un registro de 49,90 lo que marca la paridad que mantuvieron las lanzadoras.

“Me sorprendí mucho porque nunca había competido con tanta lluvia y con el círculo tan inundado. Todavía tengo las zapatillas secándose”, aseguró la lanzadora neuquina.

Más de 300 atletas pertenecientes a 15 federaciones provinciales participaron de la competencia que se llevó a cabo en la recientemente inaugurada pista sintética Erik Barney del CEPARD.

“Fue una sensación muy linda haber estrenado la pista y la jaula. Unos días antes probé el círculo seco y estaba óptimo, tuve buena sensaciones. Pero cuando me enteré que iba a llover todo el fin de semana, me entró la desesperación porque me podía resbalar o como pasó, tirar con agua hasta los tobillos”, manifestó Giuliana.

Si bien la joven zapalina se aseguró el primer puesto en su categoría, no quedó conforme con la performance alcanzada dado que sus 50.61 no era lo que ella buscaba; “estoy contenta y felíz por el oro más allá que mi objetivo no se haya alcanzado.

En cuanto a los requisitos previstos para participar en el Sudamericano de la especialidad a realizarse en Paraguay, Baigorria sostuvo; “en principio tener la marca mínima en mi categoría que es 55 mts, después ser la primera de la categoría del país y por último haber participado en al menos tres torneos. Los requisitos los cumplo así que esperaré la determinación del cuerpo técnico, afirmó la campeona argentina.

Con las marcas realizadas en el año, los torneos disputados y la consagración en Posadas, la atleta neuquina mantiene expectativas de poder representar al país en el Campeonato Sudamericano U18 que se disputará en Encarnación, Paraguay, del 25 al 26 de septiembre en el Centro de Alto Rendimiento del Sur.