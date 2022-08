River no toma vuelo y dejó puntos en Sarandí

Arsenal y River no pasaron del cero en Sarandí por la fecha 14 de la Liga Profesional de fútbol. Las chances escasearon en ambos arcos, el millonario no supo cómo entrarle a un local bien plantado en su casa. Ambos dejaron pasar una buena chance para sumar puntos pensando en la pelea por el título y el descenso.

El empate fue justo, tibias aproximaciones en las áreas de Armani y Medina. Una primera etapa sin muchas emociones, apenas centros al área que fueron bien resueltas por los arqueros. La propuesta del elenco de Madelón dominó en gran parte del cotejo.

En el complemento las cosas no cambiaron tanto, River seguía llevando peligro con los centro de Casco, los ingresos de Borja y Aliendro hicieron que el millonario se adelantara, pero aun así no llevó peligro claro y no fue claro dominador. Arsenal se lo pudo quedar en la última cuando un lateral jugado rápido encontró a la defensa dormida y el remate de Lomónaco que pasó cerca.

River volvió a retroceder con respecto a la imagen que había dejado la última fecha, no aprovechó el empate de Atlético Tucumán para achicar diferencias en la cima. Para Arsenal es otro punto que le sirve en la pelea por la permanencia.

Por la fecha 15, el elenco de Gallardo recibirá a Central Córdoba el domingo 18hs, buscando meterse de lleno en la pelea por el título.