¡Tevez en la mira! Lo denunciaron por usurpación de título

Pasaron poco más de dos meses desde que Carlos Tevez sorprendió al mundo anunciando que sería director técnico del Canalla. En aquel momento algunos pasaron por alto el hecho de que no tuviera el “título” para dirigir, pero en las últimas horas se dió a conocer una denuncia que lo acusan de romper la ley.

El hecho ocurrió previo al partido de Boca vs Central donde igualaron 0 a 0. A través del abogado Gustavo Dellepiane, 20 entrenadores del fútbol argentino decidieron denunciar a Tevez por dirigir sin recibirse de técnico.

“No nos interesa que vaya preso. Lo único que queremos es que no se siga violando la ley y escupiendo en la cara. Que se empiece a respetar la ley, porque hay gente que le dió su vida al fútbol y hoy no tiene para comer” Expresó el abogado en La Capital

Uno de los denunciantes es Salvador Ragusa que señaló que no es una cuestión contra el ex jugador de Boca, más bien quieren hacer respetar su profesión: "Las normas son muy claras. Esto es un privilegio. No tengo nada contra Carlitos pero hay que ser firme"

Desde la llegada de Tevez a Rosario tuvo varios problemas, empezando con el conflicto con el “Chapa” Retegui quien sería su mano derecha en este proceso. Hasta con los malos resultados que no lo acompañan al equipo. ¿La incertidumbre de esta denuncia puede peligrar el futuro de Carlitos en Central?